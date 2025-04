Las cazadoras son para el verano

Cuando, en 2010, la japonesa Marie Kondo publicó 'La magia del orden', mi madre se empeñó en enviarle un burofax a la editorial reclamando una ... parte de los royalties del libro porque –en su opinión– ella ya nos había educado a sus hijos en el orden y la limpieza antes de que llegara «la nipona esa» a darnos clase. Como, además, mi madre es muy de la república independiente de su casa –pero en versión dictadura–, yo no me atreví a rechistarle. Por si volvíamos a la práctica del tiro olímpico con zapatilla que –como dijo el filósofo Gregorio Luri– nos ha ahorrado a varias generaciones horas y horas de clase de psicomotricidad. Y de armarios desordenados, claro.

Será por los antecedentes deportivos familiares, pero lo del orden de la ropa siempre me ha parecido cuestión de Estado. Por eso no me sorprendí cuando, hace aproximadamente un año, en su visita a El Hormiguero, el expresidente Felipe González contaba a Pablo Motos que, para ganarse a Margaret Thatcher, la clave era piropearla con un «estás preciosa», justo después del saludo oficial de rigor. Ella, que había accedido en 1979 al cargo de primera ministra del Reino Unido, le conoció cuando él ya no usaba su legendaria chaqueta de pana. A Felipe le habían ido puliendo la imagen en el transcurso de las dos primeras citas electorales de nuestra democracia –y de sus respectivas legislaturas–, dejándolo sin greñas a los lados, sin patillas ibéricas y sin su famosísima chaqueta.

Decía González que, lanzado el piropo, a Thatcher se le caía…, ¡hasta el bolso! Aunque yo tuve la sensación de que, en realidad, quería referirse a otra prenda más íntima…, como su collar de perlas. Pero entiendo que no lo nombrara porque Felipe es como yo: gente de bien, que diría Feijóo. Y no vamos por ahí disparando barbaridades como si fuésemos unos cualquieras. Todo debe haber sido cierto porque, en 'Los años de Downing Street' –la primera parte de sus memorias–, la baronesa Thatcher ya relataba que era imposible resistirse al encanto de aquel hombre español. Quizá porque, entonces, González ya había sustituido la pana por el ante –en versión cazadora ligera–, que es un material muy socorrido, entre lo sindicalista y lo presidenciable: un todo poner, como las batas de diario que usaban, para la casa, nuestras madres.

Yo pienso que Felipe debió olvidar la prenda en el armario de Moncloa y, este invierno, Pedro Sánchez –el presidente– la rescató. Al verlo con ella en el Telediario, intuí claramente lo del adelanto electoral. Porque nadie que tenga un par de abrigos decentes se va un 23 de enero a Valladolid a pedalear en bicicleta eléctrica…, ¡con una cazadorita de ante! ¡A cinco grados! Y me preocupé bastante porque, como me diría mi madre: ¡Cámbiate esa cazadora que te vas a poner malo! Y comprendí que Pedro, con esa carestía de ropa, o adelantaba las elecciones, o íbamos directos a un diciembre de pulmonía nacional. Y sentí miedo de que enfermara y el gobierno se quedara como los armarios antes de Marie Kondo: desordenado. Menos mal que él sabe bien que el ante, como las bicicletas, son para el verano. Y, aquel día, solo quiso dejarnos caer una pista. Como –creo yo– que Thatcher también dejaba caer su bolso. ¡Vaya par!