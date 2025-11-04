HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nicolas Sarkozy, al ingresar el pasado martes en prisión. AFP
La castración de Sarkozy

Julián Rodríguez Pardo

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Si a ustedes tampoco les imponen este año el Toisón de Oro –el máximo reconocimiento que otorga la monarquía española–, quédense tranquilos. El galardón físico ... ya no es el collar pesado y de veinticuatro quilates que yo imaginaba, sino una simple insignia incapaz de sacarte de un apuro en el Compro Oro más cercano de tu barrio. ¡Un timo! La única ventaja de esta modalidad más sostenible es que, como una vez fallecido el agraciado hay que devolverlo, el envío por Seur te sale más económico y te ahorras el apurón de preguntarles a Felipe y Letizia si se lo puedes mandar a portes debidos. ¡No! ¡Los Reyes no están ahora para eso!

