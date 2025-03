Hay una carta para ti

Un par de días después de que Yolanda Díaz –la Vicepresidenta– se pasara por la televisión a chacharear un rato con Jordi Évole, me encontré ... entre las páginas de un diario nacional la noticia de una carta que Unidas Podemos había enviado a la política gallega para pedirle su apoyo durante la campaña de las próximas elecciones. Al leer la palabra carta, me estremecí y pensé: ¡esto es serio! Como, ahora, todo se reduce a wasaps y correos electrónicos, yo entreveo un sobre blanco por la rendija del buzón y, como no tenga el membrete de Endesa, ya me tiemblan hasta las canas. Pero, con lo de Podemos, suspiré aliviado al saber que la misiva no era para mí. No porque yo no le quiera echar una mano a Yolanda –que debe estar tan ocupada como mi sobrino pequeño con lo de aprender a sumar y restar–, sino porque el 28 de mayo es mi cumpleaños y la fecha –como comprenderán–, me viene francamente mal.

A Cuca Gamarra, en sus tiempos de alcaldesa de Logroño, también le enviaron una carta, pero en forma de canción. El músico Juanjo Acobi –conocido como El Rizos– le compuso una 'Carta de amor' que todavía pueden ustedes incorporar a su playlist de Spotify. Aunque el músico declaró que siempre usaba la ironía en sus letras, yo creo que –en realidad– estaba profundamente enamorado de Cuca. Tanto que hasta le decía: «Estoy dispuesto a dejar mi rojerío por una foto contigo». Imagino el disgusto que tendrá el hombre, estos días, al leer en la prensa que a Cuca la nombran en unos correos electrónicos– que son como las cartas, pero en vez de llegar de una en una, lo hacen en montones– como mediadora entre el Gobierno de La Rioja y unas empresas privadas, para conseguirle trabajo a personas afines al partido.

Aunque nunca se sabe, porque el amor mueve montañas. O eso cantaba Celine Dion en el coliseo del Caesar Palace de Las Vegas, mientras yo me dedicaba al género epistolar en las mesas del casino del mismo hotel. No me malinterpreten porque lo mío en Las Vegas no tiene nada que ver con las epístolas del Nuevo Testamento. En ese aspecto, yo soy más de los Evangelios de toda la vida. Ya saben: «Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos; y los hijos se levantarán contra sus padres, y los matarán. Todo el mundo os odiará por causa mía, pero el que permanezca firme hasta el fin, será salvo». Y, aunque yo no entienda bien a qué se refiere San Mateo, me estremezco solo de pensarlo.

PD. Querida Yolanda: No sé si me leíste hace dos martes, pero no olvides que, en el aeropuerto de Miami, mi apellido –Rodríguez– le pareció sospechoso a la policía. Así que, de gallego a gallega, tengo que advertirte por si un día viajas a hacer unas compras en los outlets de las afueras de la ciudad: Díaz tampoco es para echar cohetes en el control de pasaportes. ¡Ah! Con respecto a lo del 28 de mayo, es innegociable: por más que le he insistido, mi madre se ha negado a volver a darme a luz aduciendo que –en mi caso–, con una vez había tenido bastante.