Recuerdo perfectamente el día que compré 'La buena suerte', de Rosa Montero. Era un sábado sin prisas y me di con la novela de narices ... en el escaparate de una librería que ya no existe. Supongo que tuve algo más que suerte porque desconocía que Rosa hubiese publicado una obra nueva. Así que pensé que, si la vida había querido que me topase fortuitamente con ella y, además, tenía ese título, debía haber algo valioso esperándome entre sus páginas.

Como la suerte es extraña, las cosas buenas también pasan por azar, aunque no todas. A veces hay que tirar de ellas. Como cuando las madres dan a luz y, para poder descubrir finalmente la cara de su bebé, tienen que empujarlo hacia el mundo con cada una de las contracciones, duelan lo que duelan. Quizá esa es la primera lección que la vida nos enseña, aunque seamos demasiado pequeños como para poder darnos cuenta. A la madre de Roque Iglesias se le desprendió la placenta durante su embarazo. Y, literalmente, aplastó al hijo que estaba creciendo dentro. Dejó de recibir oxígeno y el 80% de su cerebro se fundió a negro. Igual que cuando terminan los créditos de una película en el cine y aún sientes que, lo que nunca fue real, ocurrió de verdad. La parálisis cerebral que padece lo es, pero también el ciento treinta y uno por ciento de coeficiente intelectual que alberga en ese veinte por ciento restante de cerebro que le funciona. «Ni ustedes ni yo, si pudiéramos evitarlo, elegiríamos jamás abandonar un tren en Pozonegro» Roque ve, aunque los médicos no sepan cómo porque su nervio óptico está muerto. Roque toca el piano. Y la batería. ¡Roque ama el rock! Y tiene la memoria de un número infinito de mosquitos porque –yo creo– muchos cerebros juntos, por pequeñísimos que sean, suman más que uno solo y gigantesco. Roque lee y se le queda. Roque se expresa mejor que la mayoría de los chicos de su edad –dieciocho– que acceden a la universidad cada año. Roque –él mismo lo dice– es un vividor. Porque exprime lo que la vida le ha dado mejor de lo que la mayoría malgastamos a veces la nuestra –y eso que lo hacemos francamente bien–. Pero, por encima de todo, Roque mantiene su cara limpia. Seguramente porque, en el 80% de cerebro que al resto nos sobra, es donde se nos va depositando la porquería que, luego, repartimos a los demás, convencidos de nuestras razones. En la novela de Rosa Montero, Pablo, el protagonista, decide bajarse de un tren que le lleva a Málaga antes de llegar a su destino. Un acto puramente impulsivo. Ni ustedes ni yo, si pudiéramos evitarlo, elegiríamos jamás abandonar un tren en Pozonegro. Y, sin embargo, si no lo hubiera hecho, Pablo no habría aprendido que la alegría es, también un hábito que se ejercita. Roque Iglesias apareció hace un par de semanas en 'lo de Sonsoles', justo después de la entrevista a la última novia de Ábalos; que apareció justo después de los invitados a la boda de cincuenta millones de euros de Jeff Bezos en Venecia. Sí. Algunas veces es una buenísima suerte que Movistar te deje toda una tarde sin cobertura telefónica.

Opinión