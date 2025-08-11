HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes 11 de agosto en Extremadura?
Verdades y mentiras

Una buena madre

Julián Rodríguez Pardo

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:07

Cuando la televisión era otra cosa –sí, aún se veía en familia–, los españoles cruzábamos cada noche el Mississipi en un barco de vapor que, ... cuando desapareció, sustituimos rápidamente por una nave espacial llena de marcianos, como si lo de menos fuese el destino y lo de más, aquellos extraños pasajeros de la nave. Pero la televisión, en aquel entonces, «utilizaba todos sus recursos para coger a una pobre persona y hacerla sentir una diosa», según cuenta la periodista Mariola Cubells. Después, una vez fagocitada, la devolvía a su casa: dañada o no, pero usada. Le ocurrió a Cristina Ortiz, La Veneno; o a Manuel Reyes, El Pozí. Todos ellos fueron carne psicológica de cañón para gente sin escrúpulos. Y cada noche, para más de millón y medio de españoles, también. Porque les hacían –nos hacían– reír. ¡Ja!

