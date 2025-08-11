Una buena madre

Cuando la televisión era otra cosa –sí, aún se veía en familia–, los españoles cruzábamos cada noche el Mississipi en un barco de vapor que, ... cuando desapareció, sustituimos rápidamente por una nave espacial llena de marcianos, como si lo de menos fuese el destino y lo de más, aquellos extraños pasajeros de la nave. Pero la televisión, en aquel entonces, «utilizaba todos sus recursos para coger a una pobre persona y hacerla sentir una diosa», según cuenta la periodista Mariola Cubells. Después, una vez fagocitada, la devolvía a su casa: dañada o no, pero usada. Le ocurrió a Cristina Ortiz, La Veneno; o a Manuel Reyes, El Pozí. Todos ellos fueron carne psicológica de cañón para gente sin escrúpulos. Y cada noche, para más de millón y medio de españoles, también. Porque les hacían –nos hacían– reír. ¡Ja!

En aquel 2000 María del Mar Cuena Seisdedos aún podía llamarse, artísticamente, Tamara. Y, convertida más en un icono televisivo que musical, cumplió hasta con el requisito de la madre de la artista y Margarita Seisdedos también se asomó al, a menudo, agujero negro de la fama. En realidad –ya lo saben– ella y su bolso… Del que, pese a todas las habladurías, jamás se ha podido demostrar que guardara un ladrillo en su interior con el que atizar a los periodistas impertinentes o a alguno de los estrambóticos acompañantes de su hija en ese viaje de dudoso retorno: Paco Porras, Toni Genil, Leonardo Dantés o Loli Álvarez. Pero la televisión era así. Y te regalaba un apartamento con vistas a la fama, aunque en medio de un lodazal. Y para cuando te dabas cuenta, del apartamento te quedaba ya poco… y, de lodo, ¡estabas hasta el alma!

En el recorrido que 'Sigo siendo la misma' –el documental de Netflix– realiza por la historia de esos años en que aquella chica de Santurce pasó de persona a personaje, hay algo mucho más importante y definitorio que aquel único gran éxito musical y aquellas absurdas peleas televisivas: la historia de amor incondicional entre una madre y una hija. Un amor de tal calibre que, durante cinco años, María del Mar ha conservado sus cenizas en casa, hasta concluir su duelo y ser capaz de desprenderse de ellas. Quizá supo que empezaba a estar preparada cuando accedió a encontrarse con Rocío Ibáñez –la actriz que encarna a su madre en el biopic de su vida– y ésta llegó a la cita caracterizada de Margarita. A mí me dura la impresión todavía. Imagino que a María del Mar, también.

Por cierto, cuando fuimos a enterrar las cenizas de mi abuela materna –en realidad, las encementamos porque el nicho no está bajo tierra–, el de la funeraria –nada más llegar– se acercó a mi madre con la urnita dispuesto a dársela. Como a ella le cogió de sorpresa –no me pregunten qué pensó mi madre que íbamos a hacer al cementerio–, del susto pegó tal respingo que a mi abuela casi no la enterramos, sino que la rescatamos del suelo. ¡Con la Roomba del Lidl que tenemos en casa! En fin… ¡No me miren así! A una buena abuela, no se la barre con una simple escoba. Y a una buena madre, como Margarita, tampoco. ¡Ni que estuviéramos en la tele!

María del Mar, un beso.