La buena esposa

Con el trauma de la muerte de Encarnita Polo aún en el cuerpo, he llamado a mi hermano para preguntarle si vamos a traer a ... papá y a mamá a casa por Navidad. En plan El Almendro, pero en versión humana: o sea, peligrosa. Porque el turrón no opina y mis padres, sí. Y como él es más sensible que yo, no solo los quiere traer, sino que les hagamos un regalo de Papá Noel: un disparate porque, en la residencia, ya les dan tres comidas al día y, los fines de semana, meriendilla. Pero no quiero quedar de rata, así que le dije que sí: ¡Dos o tres euros por cabeza! O sea, seis en total. Una cosa sensata. Y porque La Paqui –la mujer de Santos Cerdán– no puede ahora ir a El Corte Inglés. ¡Y a ver cómo se ganan las vendedoras la comisión! Me preocupan, la verdad.

La Paqui, en realidad Francisca Muñoz, es lo que cualquier buen español aspira a ser: dueña, o dueño, de una tarjeta de dudosa reputación para gastar sin mirar en el centro comercial. Ris, ras. Y a quemar la banda magnética como Fonsi Nieto quemaba rueda en Jerez. Incluso yo, en mi próxima reencarnación, me he pedido ser ella, pero sin Santos al lado. Más que nada por el débito conyugal. ¡Puag! Pero La Paqui es una esposa fiel y, cuando en julio pasado los periodistas empezaban a meterle el micro en la llaga, ella –ofendida– les soltaba un «por favor, más respeto». Y hasta su tía, cual madre de la artista, se encaró al grito de «nos estáis destrozando la vida». Y yo, ahí, sí me solidaricé. Porque a mí me quitan El Corte Inglés y también tengo que salir por patas de Badajoz en busca de un futuro mejor.

En la Enciclopedia Británica ya han registrado la entrada 'buena esposa', remitiéndola al paradigma español: La Paqui, La Zaldívar y La Ferrusola. Tres buenas esposas y un solo amor verdadero: el dinero. Santos, en concreto, conoció a La Paqui en la fábrica que Bonduelle tiene en la villa navarra de Milagro. Sí, la verdura une más de lo que yo pensaba. Un pueblito que era ya toda una premonición: su patrona es la Virgen del Patrocinio y, con ese antecedente, el destino estaba escrito. Por eso, cuando los billetes empezaron a entrar en casa con soltura, ella miró para otro lado y aceptó el mandato que el sacerdote les comunicó el día de su boda: en lo bueno y en lo malo, en el dinero negro y, si hubiere, también en el legal. Amén, dijeron todas.

De lo que le dijo el cura a mi madre, cuando se casó, no recuerdo nada. Yo, entonces, era un aspirante a embrión. Pero, si finalmente viene a casa, aprovecharé para preguntarle. Eso sí: su suegra –mi abuela– le regaló al poco tiempo un libro de cocina. Y ella, como buena nuera y esposa, lo agradeció sin pensar siquiera en tirárselo a la cabeza. O, tal vez, sí. Tengo que preguntárselo porque no sé si, entonces, ya se llevaba el trabajo de fuerza.

Sí, la Navidad pinta mal. Especialmente para El Corte Inglés de la calle Princesa. Solo falta que nos digan que el asesino de la pobre Encarnita se llama Paco. ¡Uf!