HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
VERDADES Y MENTIRAS

La buena esposa

Julián Rodríguez Pardo

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Con el trauma de la muerte de Encarnita Polo aún en el cuerpo, he llamado a mi hermano para preguntarle si vamos a traer a ... papá y a mamá a casa por Navidad. En plan El Almendro, pero en versión humana: o sea, peligrosa. Porque el turrón no opina y mis padres, sí. Y como él es más sensible que yo, no solo los quiere traer, sino que les hagamos un regalo de Papá Noel: un disparate porque, en la residencia, ya les dan tres comidas al día y, los fines de semana, meriendilla. Pero no quiero quedar de rata, así que le dije que sí: ¡Dos o tres euros por cabeza! O sea, seis en total. Una cosa sensata. Y porque La Paqui –la mujer de Santos Cerdán– no puede ahora ir a El Corte Inglés. ¡Y a ver cómo se ganan las vendedoras la comisión! Me preocupan, la verdad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  5. 5 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La buena esposa

La buena esposa