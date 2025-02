El buen representador

El primer síntoma de que, por la edad, a mi bisabuela Isidra se le empezaba a ir la cabeza sucedió cuando le endosó al cartero – ... como propina– las mismas cinco mil pesetas que él le acababa de entregar dentro del sobre de su pensión. La Gestapo familiar intervino a toda velocidad y, aunque yo juraría que al cartero se le torció el gesto, impidió que ella tuviese que hacer el ayuno voluntario durante los treinta días siguientes. ¡Un alivio! Porque a mi bisa la querríamos mucho, pero –sinceramente– a fuerza de solo amor, no hay cuerpo humano que sobreviva.

El segundo síntoma, en realidad, marcó un hito en la historia de la televisión interactiva, aunque ella nunca lo supo: una inconsciencia típica familiar, al más puro estilo de John Logan Baird –el ingeniero escocés padre de pequeña pantalla–, que en 1926 tuvo la ocurrencia de invitar a un grupo de periodistas a su casa para mostrarles cómo era capaz de proyectar, en lo que hoy llamaríamos televisor, la imagen en movimiento de una marioneta. Sin comentarios.

Más de treinta años después, en 1960, John Fitzgerald Kennedy, enfrentándose a Richard Nixon en el primer debate político televisado de la historia, demostró hasta dónde la imagen resultaba tanto o más trascendente que las ideas cuando las cámaras del plató se encendieron y setenta millones de estadounidenses pudieron contemplar a ambos candidatos respondiendo a las preguntas de los cuatro periodistas que estaban presentes en el plató. La percepción de quienes escucharon el debate a través de la radio fue distinta.

Así pues, un lunes por la noche, mi bisabuela se levantó de su sillón, se acercó al televisor y tras tocar varias veces en la frente a Joaquín Prat –que acababa de bajar las escaleras de 'El precio justo'– le espetó: «¡Eres muy buen representador! ¡Muy buen representador!». ¡Como si él la pudiera oír! Luego se giró hacia mí y me soltó: «¿Tú crees que él nos ve?». Yo –por enredar, ya me conocen– le dije que sí. Y ahí nos quedamos ambos, erguiditos en nuestros asientos, con la batamanta y en silencio, por si Joaquín nos veía o escuchaba. No fuese a pensar que descendíamos de Óscar Puente, en lugar de Adán y Eva. ¡Que a católicos no nos gana nadie!

Como mi bisa ya no está –y Joaquín Prat tampoco– me ha tocado ver solo lo del docudrama de Pedro Sánchez desde Moncloa –otro hito en la historia de la televisión–. Que si Rocío Carrasco, Rociíto, tenía las carnes abiertas, imagínense cómo tendría yo el tránsito intestinal: un no parar. Y como la alocución se adelantó, me pilló en el trono y con los pantalones bajados…, preparándome para el acontecimiento. Así que no llegué a tiempo y me quedé sin poder plantearle la gran pregunta –que, para eso, soy periodista–: ¿los días de reflexión personal hay que pedirlos en el trabajo como días de asuntos propios? Por saber, más que nada.

¡Ah! A la segunda de mis bisabuelas que yo conocí, abuela María, Felipe González tuvo el detalle de escribirle una carta en las elecciones de 1986 pidiéndole el voto para el PSOE. Ella, una mujer enjuta y siempre enlutada, solo acertó a decir tras leerla: «¡Asqueroso! ¡Un hombre casado escribiendo una carta a una mujer viuda como yo!». Pues eso.