Animalitos de Dios

La última vez que pisé un estadio de fútbol fue en 1992. Lo recuerdo no por la Expo, sino porque, justo cinco siglos antes, Cristóbal ... Colón andaba buscando una pandilla de incautos que quisieran enrolarse en eso del descubrimiento de las Américas. Yo me salvé por los pelos de la aventura –iba para grumete– porque, desde siempre, soy más de Miss América deseando la paz en el mundo que de andar trepando por los palos de las velas haciendo el Tarzán. Y como le dije a Cristóbal, habiendo suficiente tierra en España, ¿para qué queremos más y tan lejos? Pero los descubridores son así: les toca en el 'Un, dos, tres' un apartamento en Torrevieja, Alicante, y acaban colonizando el acordeón de María Jesús –la de los pajaritos– en Benidorm. ¡Unos desalmados!

Mi aversión hacia el fútbol siempre ha sido una cuestión de sensatez y de no despilfarrar el dinero que les costó a mis padres mandarme a buen colegio. Pero, como el Deportivo de La Coruña se enfrentaba al Osasuna, y yo entonces vivía en Pamplona, me planté en el estadio de El Sadar con mis amigos por aquello de la solidaridad territorial, sin saber muy bien quiénes eran los míos y, muchísimo menos, qué hacía un señor de negro corriendo detrás de todos ellos en medio de un campo. Que hasta pensé si no sería un trabajador autónomo despistado en medio de un grupo de asalariados. Pero como soy lego, me abstuve de comentar, por si los de la grada me descubrían y tenía que ponerme a animar en plan cheerleader yanqui, ¡pero sin pompones! Porque, la verdad, hasta que vi lo del logotipo de Leche Feiraco, no me enteré de que yo iba con los blanquiazules. Que con la de dinero gastado para señalizar la Expo, y dejar después todo abandonado, ya podrían haber puesto más carteles explicativos en los estadios. ¡Que no todos concursamos en 'Cifras y Letras'!

Lo bueno de que a uno no le guste el fútbol es que no corres el riesgo de parecerte a un ultra y padecer su exceso de hombría malentendida, comportándote como un animalito de Dios en una grada, cuando tu lugar natural debería ser el establo de una granja. Porque, en esto de la violencia de los estadios, el asunto no va solo de testosterona individual, sino de manada: donde uno se crece y deja que aflore la agresividad que trae de fábrica. Como no es mi caso –afortunadamente–, allí mismo, en El Sadar, me despedí de mi carrera futbolística que se había inaugurado a los 6 o 7 años con aquella señora que, en el estadio de Riazor, no se cansaba de gritar ·árbritro, hijo de puta» –algo edificante para cualquier niño de esa edad–, mientras yo le preguntaba a mi madre qué nombre era ese porque, por más que revisaba el santoral, Santa Puta no aparecía.

Lo de Colón, quien finalmente sí encontró incautos para su viaje, debió ser como lo mío: una insensatez. Y menos mal que, en ambos casos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no andaba aún de por medio. Que, si no, me castiga sin recreo y me obliga a pedir perdón por lo de Cristóbal… ¡y por el gol que les metimos a los pamplonicas! Ni que todos fuésemos animalitos, Claudia.