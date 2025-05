Un almacén de menas

En las elecciones a la comunidad de Madrid de 2021 a los de Vox se les ocurrió colocar un cartel enorme en la estación de ... metro de Sol con la siguiente leyenda: «Un mena, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión». Era un relato –como se dice ahora– muy intencionado de dos realidades no del todo comparables. Al menos, no de ese modo. Y tanto el PSOE como la Fiscalía plantearon un recurso por un posible delito de incitación al odio que la Audiencia Provincial desestimó porque la libertad de expresión también ampara aquello que no nos gusta oír. ¡Solo faltaba! Pero la lluvia, por menuda que sea, siempre cala. Y, supongo, de eso se trataba.

La primera vez que el término MENA apareció en el Boletín Oficial del Estado fue en el año 2009. Celestino Corbacho era entonces ministro de Trabajo e Inmigración y llegó a un acuerdo con el Gobierno de Navarra para el acogimiento de diez menores extranjeros procedentes de Canarias. MENA, en realidad, es un simple acrónimo de Menor Extranjero No Acompañado por sus padres, pero con el tiempo ha ido adquiriendo un significado más peyorativo. Sí, la política –como ustedes ya saben– todo lo enfanga.

Contaba el pasado jueves Fernando Clavijo –el presidente del gobierno canario– en el programa de Carlos Alsina que había solicitado al Ministerio de Defensa la cesión de unas instalaciones militares en desuso para poder alojar a todos estos menores que están llegando a las islas. El Ministerio, decía Clavijo, le había denegado la solicitud basándose en que dichas instalaciones son estratégicas para la defensa nacional. De ahí, supuse yo, que estén en desuso. Porque la otra opción es que se prevea un ataque de los ciudadanos portugueses de Madeira o Azores sobre nuestras islas. ¡Quién sabe!

Como la lectura de unas cifras siempre depende de la graduación que tengamos en cada ojo –les aseguro que mi derecho y mi izquierdo calibran distinto–, déjenme que me refiera a una realidad que no necesita números. Fernando Clavijo decía esto en relación a la falta de recursos para acoger dignamente a los seis mil menores que hoy tutela su gobierno: «Si no fijamos los recursos, ¿cuál es la solución? ¿Seguir almacenándolos en Canarias?». Y, en efecto, no se trata solo de distribuir aquí o allí para que no se nos amontonen en un único sitio, sino de cómo resolvemos las vidas de esas personas y cómo les enseñamos a resolverlas con sus manos, su corazón y su cabeza. Piénsenlo –yo lo he hecho porque «almacén» ahora se me ha vuelto una palabra demasiado dura–: ¿Qué futuro tendrían sus hijos –o mis sobrinos– bajo esas mismas circunstancias?

Por cierto, si ustedes también se han dado una vuelta por las Islas Canarias, quizá hayan realizado la visita de rigor al Loro Parque de Puerto de la Cruz. Como yo siempre viajo en clase Cateto Premium no solo me subí al trenecito que te lleva hasta el recinto atravesando las callejas de la ciudad, sino que saludé a todos los viandantes que me crucé agitando mi mano como si yo también fuera parte del espectáculo. Pero, por si ustedes no han ido, quiero prevenirles: no solo hay loros, ¡hay todo tipo de animales! Como en un zoológico. Como en la política. Como en todas partes.