Los afortunados

Comenta Compartir

Cuando mi sobrino mayor era algo más pequeño, entrábamos en la iglesia de al lado de casa y recorríamos los altares encendiéndoles velas a los ... santos. Le hacía gracia, creo, el ritual. Así que frotaba sus dedos índice y pulgar para que yo fuese echando monedas y acabábamos el recorrido delante de una imagen de Jesús en la cruz, mientras yo le decía que pidiésemos por quienes no tenían nada. Un día, supongo que cansado de la matraca caritativa de su tío, me susurró: «Y por nosotros, para que estemos contentos». Como a mí me educaron en lo de pensar más en los demás que en uno mismo, del golpe de realidad se me cayeron los dientes al suelo y, después de acudir a urgencias para que me los pegaran, pensé en todo lo que yo no había entendido de la película de la vida y mi sobrino había descifrado con tanta habilidad.

En el empeño humano de no ver lo que tenemos delante, algunos hasta aplaudimos al contemplar cómo tres pulgas obedecen a su domador…, por imposible que esto sea. Tenemos alma de niño. Y, quizá, tampoco podríamos vivir de otra manera. El autor de esa fantasía literaria que son 'Las crónicas de Narnia', C. S. Lewis, decía en un libro posterior a su conversión al catolicismo que, en el interior de los hombres, late el deseo de algo más profundo, aunque no sepamos qué es. Por eso, supongo, disfruto viendo –o no viendo– cómo Mimi, Sasa y Lulu –tres pulguitas fierecillas– obedecen al Gran Panzini, su domador, en esa pista de circo hecha a medida. Y porque la fe tiene mucho que ver con lo que creemos que necesitamos, aunque ni el milagro, ni la necesidad, sean siempre tan ciertos. Hace unos meses, sentados en la mesa de una terraza de bar, tres amigos de la universidad hablábamos de la vida con esa sinceridad que puedes tener con quien, de verdad, te quiere y te conoce. Aunque parecía que el tiempo no nos hubiera pasado por encima, la vida nos había dado ya algunas pistas sobre quién es en realidad. Las mismas que, inevitablemente, nos deja a todos porque ninguno somos especiales para la verdadera protagonista de la película. Aun así, nos había tratado mejor que a otros…, pero no nos había vuelto intocables. Sin embargo, somos afortunados por tenernos y porque vamos comprendiendo que la vida no nos debe nada. Y esto, pese a alguna mala digestión, nos sirve para llevarnos algo mejor con ella. ¡Ah! A mi sobrino pequeño, en cambio, nunca le ha gustado lo de la iglesia. Es práctico y prefiere que me gaste los euros en chuches. Da veinte vueltas en una tiendita que hay cerca de casa, revuelve todas las cajas porque sabe que solo puede llevarse una o dos y, finalmente, siempre elige las mismas: unos botecitos de plástico, con forma de rifle o de raqueta de tenis, llenos de bolitas de anís. A mí me gustan, también, porque lo mismo te valen para subir el azúcar en sangre que para usarlas como balas de fogueo, dentro de un boli Bic, en una de las competiciones de tiro con cerbatana del cole… Porque esas, las de la niñez, siempre fueron nuestras mejores balas. O nos lo parecen. De corazón, ¡feliz Navidad!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY