Agradecimiento

Como dijo Cervantes, es de bien nacido ser agradecido. Para tratar mi adicción al alcohol, estuve ingresado 55 días en la Unidad de Alcoholismo Hospitalaria ... del Centro Sociosanitario de Plasencia. No tengo palabras para agradecer al personal de la misma su entrega y dedicación. Pero hay más unidades en este centro, algunas de ellas con personas vulnerables. He podido ver con mis propios ojos cómo el personal que los atiende –en su mayoría femenino– entrega lo máximo cada día para cuidarlos. Marisa, tenías razón. Cuando miro el espejo de regalo me acuerdo de la UAH con mucho cariño. Si la salud me lo permite, os visitaréen el primer aniversario de mi abstinencia. Lo prometo. Muchísimas gracias por todo.

