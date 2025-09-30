HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 29 de septiembre, en Extremadura?

Oportunidad para una justicia energética de base territorial

Julián Mora Aliseda

Catedrático De Ordenación Territorial

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Hace unas semanas, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), publicó un informe donde afirma que la mayor parte de la red de distribución ... eléctrica en España se encuentra a punto de colapsar (83,4% de los nodos de la red de distribución están saturados) impidiendo la conexión de nueva demanda eléctrica, lo cual representa un 'cuello de botella' para el desarrollo económico del país, comprometiendo proyectos de inversión millonarios en sectores clave como centros de datos, industrias intensivas en electricidad y logística, que son rechazados por este motivo.

