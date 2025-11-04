HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?
Tribuna

Impacto socioeconómico del cierre de Almaraz

Julián Mora Aliseda

Catedrático de Geografía y Ordenación del Territorio

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La transición energética en España y en Europa ha entrado en una fase decisiva marcada por objetivos de descarbonización ambiciosos, presionados por las políticas climáticas ... y por la dependencia energética de fuentes fósiles externas. En este contexto, las centrales nucleares han recibido un nuevo estatus al considerarse energía verde, por estar libre de emisiones de CO₂. No obstante, la decisión política de clausurar la instalación de Almaraz abre un debate inusitado en España y Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  4. 4

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos
  5. 5 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  6. 6

    Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D
  7. 7 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  8. 8 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10

    Abascal: «En Extremadura hay adelanto electoral por la soberbia de Guardiola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Impacto socioeconómico del cierre de Almaraz

Impacto socioeconómico del cierre de Almaraz