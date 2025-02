¿Hiperandroginia catalana o castración española?

La cuestión territorial es un tema que como profesional (docente universitario de la asignatura de Ordenación del Territorio) me ocupa y como español me preocupa.

No voy a entrar en valoraciones jurídicas sobre si tiene encaje constitucional o no el pacto del Gobierno central con algunos independentistas, por ser un tema ajeno a mi especialidad, pero sí cabe recordar lo que señala el Título VIII de la Constitución Española: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (…), incidiendo en que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». Obviamente que no se deben alterar estos fundamentos porque son los que garantizan que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».

Es evidente, aún pendiente de los pormenores del acuerdo, que todo ello se va a quebrar y paradójicamente ha sido sometido a 'referéndum' entre las bases de un partido soberanista y no una consulta a todos los españoles del «régimen común» que serán los grandes damnificados. Es decir, 550 votos tienen más peso que la opinión de 38,5 millones de españoles con derecho a sufragio. O sea, decide el 0,001% de la población sobre la creación de una Hacienda propia para Cataluña rompiendo los principios consagrados constitucionalmente de la solidaridad interterritorial y la igualdad de oportunidades de todos los españoles independientemente de su lugar de nacimiento o residencia y estatus económico. Pasamos de la España «vaciada» a la «ultrajada».

Lo paradójico e incomprensible es que esta iniciativa surja de dos partidos supuestamente de izquierdas, dado que desde su concepción ideológica deberían velar por eliminar las disparidades de clase y promover una sociedad más igualitaria, donde todos tengan las mismas oportunidades de educación, trabajo, infraestructuras y bienestar social.

Ahora bien, ¿cómo afectan estas cesiones/concesiones de crear una Hacienda en Cataluña con capacidad de recaudar todos los tributos, saliendo del «régimen común» para empezar a funcionar de manera similar a la antigualla del modelo foral del País Vasco y Navarra (inmoral componenda que habría que eliminar de nuestra Constitución)?

Indudablemente, una Hacienda para Cataluña, tendrá implicaciones negativas para las regiones más desfavorecidas de España al reducirse sobremanera la cantidad de recursos disponibles para la redistribución y aumentar las entre comunidades. No obstante, el déficit catalán con la Seguridad Social lo pagaremos el resto de los españoles, al tiempo que el Gobierno les perdona 15.000 millones del despilfarro separatista. Este infame concierto supone cercenar las posibilidades de desarrollo para Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Galicia, etc., al no disponer recursos suficientes para financiar servicios públicos esenciales cuando disminuya el fondo común de financiación.

Asimismo, Madrid, que aporta el triple que Cataluña a la solidaridad y la cohesión de España sin haber cuestionado nunca el modelo, podría exigir, con más motivos, un trato similar al del injurioso pacto de marras, con lo que se produciría el 'efecto dominó', provocando la fragmentación del sistema fiscal español. Sin olvidar que esto es el inicio de tensiones políticas notorias y enfrentamiento entre comunidades autónomas por un tratamiento tan injusto como vergonzoso, que con certeza va a irritar a todo el personal no dispuesto a más trágalas con el estado del bienestar que nos hemos dado.

Otra derivada, tal vez poco analizada con las prisas por conseguir el asiento de la presidencia catalana, es que la coexistencia de distintos sistemas fiscales dentro de España conlleva un incremento de la complejidad administrativa y unos costos asociados para empresas y ciudadanos, así como la dificultad de controlar el fraude tanto fiscal como institucional. Lo que algunos dicen pomposamente que es «avanzar hacia un Estado federal», que en la práctica es lo que tenemos con la España de las Autonomías (descentralizada), en realidad están proponiendo transitar hacia un «Estado confederal», donde los «estados miembros» retienen la mayor parte de la soberanía, que es la económica. ¡Ya está bien de embaucar y estafar al personal!

¿Pero y si esta afrenta que se pretende cometer desde el Estado fuese en realidad una oportunidad para las regiones pobres? Digo esto porque muchos creen que Andalucía o Extremadura han sido históricamente pobres y eso es falso. Hasta inicios del siglo XIX, ambas ocupaban la tercera y cuarta posición en el 'ranking' español de PIB per cápita frente al octavo puesto de Cataluña y decimocuarto del País Vasco. A partir de la revolución industrial y prebendas estatales es cuando se invierten las dinámicas territoriales.

Tal vez ha llegado el momento, en año olímpico, de poner la hiperandroginia territorial sobre la mesa y pedir también la autonomía recaudatoria para las comunidades del régimen común, es decir que los rendimientos de las empresas foráneas que operan en ellas, muchas catalanas y vascas (energéticas, agroalimentarias, turísticas, etc.) se queden el territorio de extracción. Así se acaba de una vez con el sempiterno expolio al que vienen siendo sometidas bajo un modelo colonial inadmisible.