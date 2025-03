Extremadura, ¿reserva india de Europa?

Vengo advirtiendo sobre los perversos impactos de algunas políticas aplicadas en Extremadura, especialmente en materia territorial y ambiental, que tanta inseguridad jurídica han generado para ... inversiones de todo tipo (industrial, energética, agraria o turística) con resultados inicuos en la fijación de la población, que continúa con su hemorragia migratoria, si bien más atenuada últimamente porque las cohortes jóvenes se han reducido extraordinariamente como consecuencia del éxodo que se plasma en la bajada de la producción (económica) y la reproducción (demográfica y social).

Estamos en pleno siglo XXI, y si hay algo reseñable en esta última década es que la desertización poblacional se hace patente no solo en el ámbito rural como venía siendo tradicional, sino que se ha extendido a todas nuestras ciudades (salvo Don Benito) casi en la misma proporción que envejecen.

No obstante, hay expectativas interesantes con varios proyectos de importante calado en nuestra región, uno ya se ha iniciado como el de los diamantes (Diamond Foundry), algunos van encaminados casos de las baterías (Envision) o el ecopolígono para centro de datos (CCGreen); otros de ocio están arrancando (Elysium City) o a la espera de la autorización minera (Extremadura New Energies) al tiempo que ha habido desestimientos (azucarera de Mérida).

Asimismo, existen proyectos amenazados por la rigidez de unas protecciones ambientales sin justificación científica (templo budista de Cáceres), otros han sido rechazados por el mismo motivo (aeródromo de Cáceres) o la urbanización Isla Marina de Valdecañas sobre la que todavía pende la espada de Damocles.

De igual modo, muchos proyectos agrarios no pueden ejecutarse porque no se admiten cambios en los usos del suelo y otros de energías renovables se paralizan argumentando el «principio de no regresión ambiental» y, así, podríamos seguir relacionando múltiples iniciativas por las aberrantes limitaciones «proteccionistas» que curiosamente comprometen la propia conservación de la biodiversidad, dada la reducción incesante que muestran los censos avifaunísticos en el número de ejemplares desde que se implantaron las Zepas, Lic y otras figuras de acompañamiento, con resultados nocivos para los agrosistemas.

Es una sinrazón considerar «espacios naturales» a lugares que no son prístinos sino fruto de las transformaciones paisajísticas que han llevado a cabo nuestros antepasados a lo largo de la historia. Ahora bien, como se nos imponen desde Bruselas y Madrid, con la anuencia política de nuestros representantes y la indolencia social, que seamos una especie de parque temático «natural» o tierra de sacrificio condenados al ostracismo geográfico, ha llegado el momento de reclamar que si se aplica el principio de «quien contamina paga», en justa correspondencia «quien conserva cobra el peaje ambiental».

Si no se compensa a Extremadura por el efecto sumidero (722 millones de árboles) y los servicios ecosistémicos prestados (recursos hídricos, bosques, fauna, etc.) entonces no queda más opción que exigir el Derecho al Territorio, como tienen las comunidades indígenas en muchos países. Además, ya en el siglo XIX Francisco Gregorio de Salas, en su 'Décima a Extremadura', apuntó certeramente que somos los indios de la nación.

El Derecho al Territorio pasa ineludiblemente por reivindicar nuestro papel en la captura de CO2 merced a la vasta superficie de monte (casi 3 millones de hectáreas, de las cuales el 70% es espacio arbolado y el resto pastizal) que mitigan el efecto invernadero. En ese sentido, cabe recordar que Extremadura está actualmente muy por debajo de la neutralidad de carbono (retira casi un 90% de lo que emite) exigida por los organismos internacionales para el año 2050. Es decir, por su escasa densidad de población y exigua industria, la «huella ecológica» de Extremadura es extraordinariamente positiva, motivo por el que aún nos queda mucho recorrido para desarrollarnos en simbiosis con la naturaleza, pudiendo ser el paradigma de la compatibilidad para Europa.

Consecuentemente, si son los municipios extremeños y sus gentes, los verdaderos artífices de la conservación de la naturaleza durante generaciones al ser profundos conocedores del medio son ellos, son también, a la sazón, quienes tienen el derecho a tomar parte en las decisiones que les afectan en su forma de vida y permitan garantizar igualmente la permanencia de sus hijos en su propio hábitat, si así lo estimaran, con las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano. Y, por supuesto, a ser informados con transparencia (cosa que no ha ocurrido hasta el momento) en relación con los alcances que la legislación genera sobre el territorio.

Las inadmisibles restricciones revelan un modelo de colonialismo institucional que silencia a los extremeños, suplantando sus demandas y restando sus libertades, al arrogarse otras instancias sus espacios de decisión en temas de supervivencia. Por ello, o se nos indemniza por mantener la biodiversidad y ser secuestradores de carbono o se nos respeta en nuestra forma de articularnos territorialmente a fin de dejar de estar proscritos en todos los indicadores socioeconómicos, que sólo muestran una inmensa brecha con respecto al resto de regiones españolas y comunitarias.