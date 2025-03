Extremadura, condenada al exilio ambiental

Comenta Compartir

Como todos saben, en Extremadura la sobreprotección ambiental amenaza cualquier expectativa de desarrollo y, en muchos casos no solo va contra la propia biodiversidad, como ... hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, sino que se convierte en un ataque directo a las políticas de transición energética. Viene esto a colación porque las últimas sentencias de los tribunales de justicia no consienten las modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Cáceres en su Plan General de Urbanismo (PGM) destinadas a la ampliación de suelo industrial ni aceptan en sus dimensiones la planta fotovoltaica de Iberdrola en Los Arenales, al igual que la implantación de una empresa de gestión de residuos y, por ende, de otras actividades empresariales, bajo el pretexto de la «no regresión ambiental». Y ello, aunque la delimitación de área de reserva no siguiese ningún criterio científico, máxime cuando el término municipal más extenso de Europa posee un 97% de superficie protegida, desde sus límites con la provincia de Badajoz hasta los riberos del Tajo, en cuyo centro se ubica una ciudad comprimida para su desarrollo futuro.

Asimismo, dicha sentencia afirma que no se trata de impedir la adaptación del plan urbanístico al desarrollo económico y social siempre que esté orientado a un desarrollo que sea sostenible. Llegado este punto, yo pregunto ¿Qué entienden por desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los criterios de aplicación de la sostenibilidad? ¿Cómo lo han medido? ¿Qué variables han utilizado? ¡Ninguna! Es una apreciación subjetiva, porque el Informe Bruntland (1987), origen del concepto, no lo concreta en su sobria definición cuando dice que «es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras». Algo tan elemental como que la sostenibilidad, lejos de ser un axioma, se ha convertido en una palabra polisémica, con interpretaciones diferentes dependiendo de quiénes la usen y, a veces, según qué intereses. Ahora bien, si tal como indica la sentencia del Supremo, cualquier modificación del plan debe contener una justificación de interés público prevalente, entonces vamos a justificarlo de forma razonada. Lo paradójico, y parece que nadie se lo ha leído, es que el citado informe de marras reconoce que «no se puede encontrar una fórmula única de desarrollo sostenible, debido a que los sistemas económicos y sociales y las condiciones ecológicas difieren enormemente de un país a otro» y, por ende, entre distintos territorios. Abundando en su lectura, señala que «la satisfacción de las necesidades esenciales depende en parte de la realización del potencial de crecimiento y es claro que el desarrollo duradero requiere el crecimiento económico en los lugares donde no se satisfacen esas necesidades», es evidente que en Cáceres y por extrapolación a toda Extremadura, las escaseces están lejos de ser cubiertas y por ello la población joven sigue emigrando sin oportunidades. Prosigue marcando que entre los objetivos decisivos para el desarrollo sostenible en los lugares más atrasados es imprescindible: «revitalizar el crecimiento», «satisfacer las necesidades esenciales de trabajo», «asegurar un nivel de población aceptable»; (…) teniendo en cuenta también «la economía en la adopción de decisiones». Consiguientemente, Bruntland, incide en que hay que intervenir para generar desarrollo cuando existe un amplio porcentaje de población que se halla por debajo del umbral de la pobreza en cada país, a la que hay que combatir. De acuerdo con ello, cabe recordar que en esta región más del 40% de sus habitantes subsisten por debajo del umbral de la pobreza. Así, remarca en el apartado 43 que «el objetivo principal del desarrollo es satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población, siendo la más fundamental de todas las necesidades humanas la de tener un medio de ganarse la vida, o sea un empleo»». Por cierto, la mayor carencia de Extremadura. Los extremeños, como paradigma de las áreas rurales de Europa, somos los últimos y auténticos centinelas ambientales, hemos modelado nuestro territorio a lo largo de la historia con esfuerzo y armonía y lo poco que hemos transformado ha sido para mejorar el entorno dejando a cada generación siguiente una mayor biodiversidad, y todo esto ha sido así hasta que desde Bruselas y Madrid, unos políticos y burócratas desconocedores de las dinámicas territoriales, que a su vez son auxiliados por unos ecologistas de salón, han impuesto unas legislaciones tan restrictivas que van contra la propia protección que pretenden. Además, todo se hizo sin consultar a la gente que vive en el mundo rural, verdaderos artífices y garantes de la naturaleza, a los que expulsan de sus pueblos sin indemnizarles y sin conmiseración alguna, al tiempo que condenan a sus hijos al ostracismo sin que puedan mantenerse en el terruño donde nacieron y al que están vinculados por generaciones. Desde su espacio geográfico, transmitido y sentido, se les exhorta al éxodo más vil y lacerante, el que supone abandonar su casa, su familia, su tierra y sus gentes. Y todo ello porque quienes redactan e interpretan las leyes viven sin conocer el desarraigo y el dolor del exilio ambiental. En Extremadura debemos proteger el hábitat, pero no a costa de mantener una hemorragia migratoria que nos está dejando exangües, con los índices de desempleo entre los más elevados de Europa y las tasas de pobreza más altas de España. La opción es la compatibilidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión