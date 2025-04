Cáceres, tocada y ¿hundida?

Hace unos días el Gobierno de España ha vuelto a truncar el desarrollo industrial de la ciudad de Cáceres con su exclusión de la ampliación ... en la conexión eléctrica solicitada por los promotores del ecopolígono CC Green para la instalación de un macrocentro de gestión y almacenamiento de datos (data center). Ciertamente, con esta aberrante e injustificada decisión, que esperemos se subsane a la mayor brevedad, no solo se ve afectada la empresa Ingenostrum sino todas las expectativas fabriles depositadas en el futuro de nuestra ciudad.

Lo realmente sorprendente es que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), a través de Red Eléctrica, va a invertir casi 1.000 millones de euros para reforzar las conexiones de proyectos estratégicos orientados a la descarbonización de la industria, la integración de las energías renovables a fin de apoyar la cadena de materiales e implementar el sector de las tecnologías disruptivas con el objetivo de alcanzar de forma inmediata la transición verde. Pues bien, a pesar de esa bienvenida estrategia nacional, inexplicablemente argumenta el BOE que no se permite la ampliación de la subestación de Los Arenales porque la actividad relacionada con el mundo digital, internet, los datos y la inteligencia artificial (absoluta tendencia mundial en los próximos años) tiene «alto consumo eléctrico».

Afirmar eso para la provincia de Cáceres, que es la nítida exportadora energética de España, me parece un despropósito inadmisible e infame. Un desprecio que no tiene más coartada que el desdén a este espacio geográfico al que se yugulan sus horizontes. Es evidente que el consumo de energía tiene una correlación directa con el nivel de bienestar, tanto es así que se ha convertido en un indicador objetivo del nivel económico de cualquier sitio. Así, los primeros países del ranking son Islandia, Finlandia, Suecia, Canadá y USA, intercalándose algunos árabes. Sin embargo, desde el Estado reinciden en no compensar ni a esta provincia ni a la región por su contribución a la riqueza del resto de España, todo lo contrario, se cercena su posibilidad de crecimiento, tal y como ya nos tienen acostumbrados el citado ministerio que impidió en el término más grande de la Unión Europea un simple aeródromo, cuando en otros entornos con menos superficie albergan a tres aeropuertos internacionales.

Extremadura no puede quedar impávida frente a este ultraje que no es sino la reiteración de otro vilipendio más. Y no podemos permitir otra burla como si fuésemos un rebaño pastoreado desde Madrid y Bruselas. Basta poner el siguiente ejemplo para desmontar los criterios esgrimidos por el Estado de no avalar la ampliación de la conexión eléctrica para consumo propio. Extremadura, mayoritariamente la provincia de Cáceres, exportó el pasado año en torno al 560% de la energía producida; en total «emigraron» por las redes 21.500 GWh, siendo el precio medio de la electricidad el pasado año de 203 euros por MWh. Significa que se transfirieron desde la región más pobre a las comunidades más ricas unos 4.400 millones de euros solo por esta vía.

Cabe recordar que el presupuesto de la Junta en 2022 ascendió a 6.431 millones de euros, por lo que el importe del «cargamento eléctrico» transvasado ese periodo entrañó casi el 70% de todo el coste que la región contempla para mantener la sanidad, la educación, las infraestructuras, los equipamientos, la cultura, etc. Abundando, cabría apuntar que la comunidad de Madrid consume 27.413 GWh y produce 1.370 (5%), pues si únicamente recibiese electricidad de Extremadura cubriría el 82,5% de su demanda, propiciada por una población de casi 7 millones de habitantes y con un PIB de 38.435 euros per cápita. Mientras, Extremadura con apenas un millón de residentes solo alcanza un PIB de 21.343 euros, lo que supone casi en la mitad (55,5%) de la riqueza generada por la comunidad capitalina.

La producción energética de Extremadura es un 99,9% 'verde', al ser considerada así la de origen nuclear (Almaraz), merced al espectacular desarrollo de las plantas fotovoltaicas y, en menor medida, eólicas. Esta ventaja comparativa debería ser un acicate en la atracción empresas desde otros lugares y apoyar a las iniciativas locales, así como a la sociedad en general, con precios más competitivos en origen. El Gobierno central no debería subestimar este servicio que prestamos al desarrollo de otros territorios suministrando la fuente clave de su opulencia. Tenemos el derecho no solamente a ser indemnizados por lo que coadyuvamos como «solidaridad» para que otros sean cada vez más ricos, sino por el papel que desempeñamos hacia la transición ecológica, la reducción y absorción de emisiones de CO2.

No obstante, quienes ganan en este escenario son las regiones soberanistas que piden, pactan y consiguen todo, mientras la Extremadura «dependentista» y obediente a lo largo de los dos últimos siglos se empobrece paulatinamente hasta languidecer en su demografía (la única comunidad que ha perdido población el pasado año) y quedar exangüe en sus bases económicas.

Con este pródromo tal vez una opción de compromiso y reivindicación efectiva sería cortar las líneas de alta tensión a la altura de El Gordo, donde también tenemos otra espada de Damocles. A ver si se enteran en Madrid y España que sin la aportación eléctrica de Extremadura quedarían atrofiados económicamente.