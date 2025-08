Asalto a la cohesión territorial de España

Nunca he criticado en el ámbito personal a ningún político, si están ahí es porque alguien los habrá elegido. Sin embargo, sí soy activo cuestionando ... las políticas públicas, ya sean ambientales, sociales o territoriales, porque es el compromiso de cualquier universitario para mostrar anticipadamente a la sociedad los futuros impactos que recaerán sobre ella si se aplican determinadas decisiones desde el poder, independientemente del partido o coalición que gobierne. Como académico me debo a los ciudadanos que son quienes me pagan a través de sus impuestos y a nadie más.

Hoy voy a reflexionar, como profesor de Ordenación del Territorio, sobre un tema de candente actualidad como es el de la financiación de Cataluña y que de concretarse tal y como indican los representantes políticos repercutirá negativamente en el resto de españoles, especialmente los residentes en las regiones más desfavorecidas, que coinciden con la España Vaciada y 'vacilada'.

La propuesta gubernamental de una financiación 'singular' es una aberración que atenta directamente contra la igualdad de los españoles, y supondrá ampliar la brecha territorial entre Cataluña y las regiones más desfavorecidas.

Las regiones de menor PIB no necesitan que las expriman por intereses estatales

Si este dislate, confío en que el Tribunal Constitucional lo pare, se concretase, lo mejor para el resto de las Comunidades Autónomas es que Cataluña abandone el Estado español y quienes lo apoyen también.

Cataluña, frente a la debilidad de un gobierno en minoría, reclama una total autonomía fiscal y financiera, además de competencias específicas en otras áreas clave. Este nuevo modelo de financiación supondrá, entre otras cuestiones, la gestión directa de impuestos estatales y una reducción de los mecanismos de redistribución interterritorial. O sea, hacer trizas el Título VIII de la Constitución titulado 'De la Organización Territorial del Estado'.

¿Cómo van a aprobar una ley en la que los pobres paguen a los ricos? ¿Qué clase de política igualitaria es esta?

A mi entender, los efectos indeseables y perversos de este abominable pacto, son:

1) Desigualdad Territorial. La financiación singular acentuará las diferencias entre regiones, reduciendo la capacidad redistributiva del Estado y vulnerando el principio de solidaridad establecido claramente en el artículo 2 de la Constitución Española.

2) Quiebra del principio de equidad. Implicará una clara ruptura entre los españoles en el acceso a servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, infraestructuras y equipamientos), perjudicando a los vecinos de las comunidades con menor renta per cápita.

3) Contagio institucional. Madrid, la comunidad más solidaria de España, podría reclamar con más motivos dicho trato 'singular', quedando el sistema común de equilibrio territorial en algo testimonial por causa de la cesión gubernamental a Cataluña de esta asimetría fiscal enfocada a romper toda cohesión nacional.

En este sentido, queda claro que las regiones de menor PIB no necesitan sucumbir a ningún chantaje político ni a que las sigan exprimiendo por intereses espurios desde el Estado o la periferia. Y menos asumiendo un vocabulario eufemístico y contradictorio, sólo aceptable por fanáticos o conmilitones, dado que si es algo es 'singular' no puede ser generalizable, pues perdería esa excepcionalidad atribuida al concepto. Y no puede ser federal porque España es constitucionalmente un Estado Autonómico.

Asimismo, mientras Cataluña sea parte de España (lo será durante muchos años porque ni la Constitución Española lo permite ni la Unión Europea lo admite) no puede tener ventajas, exenciones o regalías sobre otras regiones. La gestión de los impuestos le corresponde al Estado Español, puesto que las Comunidades Autónomas ni generan beneficios ni aportan nada, ya que no poseen personalidad jurídica para tributar ni para ser gravadas. Es decir, para que nadie siga engañando con ese lenguaje «territorialista», casi tribal, que usan los mandatarios para timar al pueblo, son los ciudadanos y las empresas quienes producen y pagan impuestos (IRPF, IVA, Sociedades, etc.). Dicha recaudación entra en el sistema fiscal nacional y luego se redistribuye por diferentes vías: gastos del Estado, transferencias a comunidades, fondos de compensación interterritorial, etc. destinados a pagar los servicios públicos de todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia.

Entonces, ¿cómo confunden algunos políticos a otros más dóciles y a la sociedad en general? Muy fácil, asumiendo en su falaz discurso que las empresas tributan en función de dónde localizan sus sedes, empleados, operaciones, beneficios… y, por ende, si están asentadas en Cataluña esos recursos le pertenecen a dicha comunidad, justificando de este modo su agravio hacia el resto.

El problema real es que estas cesiones injustas e inadmisibles no la pagan los políticos de su peculio sino los españoles en su conjunto, que verán mermada su calidad de vida por la reducción de las aportaciones en materia de servicios como la sanidad o la educación. Y encima, a estas medidas de desigualdad social, las denominan progresistas.

Espero que los diputados socialistas de Extremadura, Andalucía, Murcia, Aragón, ambas Castillas, etc. no lo permitan, pues sería una traición imperdonable a sus votantes.

Consiguientemente, llegado el caso, otro Estado es posible. Habrá que pensar en la emancipación de todas las comunidades, respecto a las separatistas, y lo que ello implica. Así, las que tienen recursos energéticos y naturales deberían obligar a las empresas foráneas a radicar en el lugar de extracción y a pagar ahí sus impuestos, ya veríamos como a todas las independentistas se les acababa el chollo de la explotación colonial en las regiones del interior de España.