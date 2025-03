Albufeira: la «sequía» permanente del Guadiana

Parece oportuno aclarar en estos momentos sin sequía en Extremadura, puesto que el otoño e invierno han sido pródigos en precipitaciones y la primavera parece ... atisbarse lluviosa provocando gran escorrentía superficial y relleno de los niveles freáticos, que analicemos la situación para cuando regresen nuevamente los estiajes prolongados.

No obstante, conviene matizar que ambas cuencas responden a patrones pluviométricos diferentes, dado que en la del Tajo las lluvias siempre son más generosas por la mayor intensidad del efecto Föhen, que se basa en que cuando las masas de aire húmedas ascienden por las sierras del sistema central (cotas entre los 1.500 y los 2.000 metros de altitud), se enfrían y condensan rápidamente aumentando la precipitación, que en invierno puede ser de tipo nival. Por ello Gata, Jerte o Gredos se convierten en auténticas cosechadoras de agua que nutren sobradamente a los afluentes de la margen derecha del Tajo (Árrago, Alagón Jerte y Tiétar).

Por el contrario, dicho efecto climático, debido a una topografía menos elevada de las sierras centrales de Extremadura (Villuercas, 1.600 metros; Montánchez, 900, y sierra de San Pedro, unos 550,), aporta menos agua tanto a los afluentes del Tajo por la izquierda (Almonte o Salor) como en su vertiente meridional a los del Guadiana por su derecha (Guadarranque, Ruecas, Zapatón o Gévora). Dicho evento pluviométrico aún disminuye más en la margen izquierda del Guadiana, lo que hace que sus afluentes (Zújar, Guadamez, Matachel, Ardila, etc.) aporten bastante menos caudal que los de la cuenca del Tajo. Sin embargo, dos o tres años húmedos seguidos, que se repiten esporádica y cíclicamente, son suficientes para colmar las grandes presas de Cíjara (1.505 hm3), García de Sola (554), Orellana (808) e, incluso, La Serena (3.219). El resto de presas son menores en capacidad, salvo la de Alange (852) que por su topografía poco sinuosa rara vez supera el 50% de su capacidad, si bien se llenó en el año 2013.

Extremadura, alberga en estos momentos el 30 por ciento de toda el agua dulce embalsada en España (29.182 hm3). En concreto, la provincia Cáceres acumula el 20% (5.656 hm3, sobre un máximo de 6.752, encontrándose los embalses del Tajo al 84,0% de su capacidad) y la de Badajoz retiene al 10% nacional (2.733 hm3, de una capacidad total de 7.692, o sea, al 35,5% de su aforo).

Empero, tras haber explicado la diferencia en la disponibilidad de recursos hídricos entre ambas cuencas, cabe señalar que la del Tajo está sometida a mayores descargas y oscilaciones en sus embalses por el destino prioritario hacia la generación eléctrica, mientras que la del Guadiana está orientada fundamentalmente al regadío. Pues bien, llegados a este punto nadie se ha planteado ¿por qué los embalses del Guadiana tienen una «fuga inmensa de agua» llamada Albufeira?

Empiezo por aclarar que el Tratado de Albufeira, firmado entre los gobiernos de España y Portugal (1998) establece, entre otras cuestiones, la garantía al país hermano del denominado «caudal mínimo ecológico», lo que obliga a la parte española del Guadiana a ceder 800 Hm3, inclusive si existen años seguidos con menores registros de lluvias, pues siempre que no estén por debajo del 70% no se considera sequía y no se aplica el «periodo de excepción».

Queda claro que con motivo del citado convenio se alivian cada año más de 2/3 partes de lo que necesita todo el regadío (1.150 hm3) de las Vegas del Guadiana extremeño y que van a parar directamente al embalse de Alqueva. Si a ello le añadimos que la cuenca del Guadiana extremeño, desde Orellana y Zújar hasta la frontera con Portugal, posee una extensión de aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados donde no hay grandes embalses, por ser afluentes pequeños sobre una zona topográficamente casi llana, por lo que la mayor parte del agua precipitada se encamina también al Alqueva. Así se comprende que el pasado verano dicha presa, la mayor de Europa (4.150 hm3), estuviese casi al 70% de su capacidad (ahora al 88%) mientras en el lado extremeño la media acumulada por todos los embalses apenas llegaba al 20%, con La Serena, mayor embalse de España al 13% de su capacidad, y a día de hoy al 21% (626 hm3).

Asimismo, en los cíclicos años húmedos la presa de Alqueva tiene que desembalsar merced a la cantidad de agua extremeña sin retener que entra directamente en Portugal. La semana pasada, en solo tres días, por un «simulacro de crecida» este embalse transfronterizo vació al mar 45 hm3 (toda el agua que necesita Tierra de Barros para las 15.000 hectáreas de nuevos regadíos o la que precisa la provincia entera de Huelva en un año, incluido un trasvase para compensar al Parque de Doñana). ¡Inconcebible!

Es urgente revisar el Tratado de Albufeira con el fin de evitar el despilfarro de recursos hídricos por parte de la cuenca del Guadiana extremeño. Es cuestión de utilizar competencia estatutaria de la Junta de Extremadura con el objetivo de «impulsar la celebración de tratados internacionales por el Estado en materias de interés para la región».