El Niño o el roscón

La Virgen María penaba y sufría. Jesús no quería dejarse acostar. ¡Un roscón! El sello de Correos de estas Navidades le había disgustado. El año ... pasado La Virgen de la leche de la Roldana le había encantado a él y a su madre. Luisa Roldán había conmovido estética y sentimentalmente a los funcionarios de la FNMT, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres. Pero lo de este año para la serie postal de Navidad le desconcertaba. ¿Se habría aparecido por la FNMT el 16 de noviembre algún ángel pastelero? Pero un ángel del Señor no se hubiera olvidado de Jesús nacido entre los hombres. Pues la iconografía del sello de la Navidad 2023 es un trozo de roscón y dos polvorones para rellenar el espacio pictórico. De la imagen de la Virgo lactans del año pasado a la manduca de este año. Menos mal que la idea de la Natividad aparece en la leyenda 'Dulces de Navidad'. Muy en consonancia con las cartelas de la Gran Vía de Barcelona que llevan como reclamo navideño Ñam ñam. ¡A comer! Una Navidad Ñam Ñam como eslogan que indica el placer conseguido por el sabor de la comida. El pobre Niño Jesús alucina y no se duerme.

–¿No quieres? –No quiero. La Virgen entiende un tanto que esté enfurruñado. Hace 800 años que San Francisco de Asís montó en Greccio el primer Nacimiento de la historia. Se imaginaba él que los trabajadores de la FNMT conmemorarían de alguna manera aquel 1223, pero se ve que no tienen memoria histórica. O que se han puesto en onda Grinch. Es el signo de los tiempos. El delicioso roscón toroide metido en un laberinto. Un sello de Navidad con el marchamo Ñam Ñam del consumismo. ¡Qué interpretación de la pobreza de Jesús en su nacimiento al llegar a la tierra! Lo entendieron mejor los pastores del evangelista Lucas que visitaron al recién nacido. Nuestros villancicos populares lo comprendieron y expresaron a las mil maravillas. Llevaron al portal requesón, manteca y miel… y algún cordero, viandas de su frugal existencia. Pero realzar el consumismo en un sello de Navidad sobresalta a los filatélicos y al pueblo llano. Ya hasta el Colectivo Cerdas de Vitoria, que diseña contra la Navidad, aborrece esta exaltación del consumismo que considera absurda. Pero ahí anda loco Amazon, el dios Mercurio de nuestros días, y constantemente nos invitan a comprar en los grandes almacenes «donde vive la magia de la Navidad». El roscón… El Niño Jesús seguía mohíno. La Virgen explicó a su hijo lo que eran los signos de los tiempos. Después, según el poeta Eduardo Marquina: La Virgen María cantaba y reía. Jesús se dormía de oírla cantar.

