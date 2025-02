El filandón Luis Mateo Díez

Comenta Compartir

El Premio Cervantes 2024 se lo ha llevado Luis Mateo Díez. Un filandón de tomo y lomo. Desde pequeño se lo viene currando cuando afinaba sus orejas para oír mejor las historias que contaban sus paisanos junto al fuego en Villablino. El maestro Álvarez le ... preguntaba por qué a veces doblaba las orejas con las manos, las abocinaba. «Es para oírle mejor», le respondía como el lobo justificaba sus grandes orejas a Caperucita. Luis Mateo escuchaba atentamente o jugueteando con José Luis y otros vecinitos, pero no perdía el hilo del relato. Mientras las mujeres hilaban a la luz de los leños, los niños atendían a las historias que contaban los mayores y no perdían el hilo del relato. Todo lo que oía lo soñaba por la noche, lo tejía como una tela de araña sin que se le rompiera el hilo conductor, hilos mentales de tejedor de cuentos y fantasías hasta inventarse más tarde el territorio del reino de Celama. Un filandón el alumno Luis Mateo Díez, cuando todavía no sabía que «filare» significa hilar y que filandón se forma de la raíz latina «filare». Aquella tradición de reunirse los vecinos junto al fuego después de la cena y dedicarse a contar mitos, sucesos reales que les habían acontecido, casos que habían oído en las ferias o historietas inventadas por los más atrevidos, no digamos pescadores o cazadores a los que había que parar por las exageraciones del resultado de su caza, «anda quita conejos»…

Aquellos cuentos quedaron grabados a fuego en la memoria de los niños. Su capacidad de admiración y las sorpresas que recibían les embelesaban. Aquella costumbre de los filandones motivó a muchos escritores leoneses a coger la pluma y pasar de la oralidad a la escritura: Luis Mateo Díez, José María Merino, Juan Pedro Aparicio y Julio Llamazares. Filandones literarios, reconocidos grandes novelistas en nuestra nación. Qué noches tan motivadoras. No recibían consejas, ni escuchaban solo los refranes que dicen las viejas tras el fuego, como recopiló el Marqués de Santillana, no, eran fábulas, historias fascinantes y estimulantes. Qué noches aquellas de reunión vecinal, invernal, en que seguían con sus trabajos de hilar o desbastar la madera con el escoplo pero siempre, siempre contando historias y costumbres y tradiciones antiguas del campo. Los niños alucinaban con aquellas historias que les dejaban asombrados y rebullían en el subconsciente, en su memoria. Una experiencia intergeneracional, sin radio ni tele. De allí sacó Luis Mateo Díez su mundo fantástico, el espacio de sus novelas. Si Delibes describió el campo castellano, Luis Mateo Díez nos cuenta la desaparición de ese campo donde él nació y corrió de niño. Le queda de aquel mundo rural la lectura de Azorín en la escuela y el estilo depurado, el castellano de pureza, el saber poner una palabra detrás de otra con sencillez y elegancia. El filandón Luis Mateo Díez, convencido de que por el hilo se saca el ovillo, confeccionó 'Las estaciones provinciales', la famosa 'Fuente de la edad' y 'Brasas de agosto'. Abrirían ahora la boca admirativamente aquellas mujeres en tertulia que hacían un corro junto al lar, la hornacha, lumbre baja, y que recitaban romances mientras hilaban a la luz del fuego y del candil. La rueca y el huso les valió a ellas para confeccionar tejidos apreciados como el mejor textil. Llorarían ahora de alegría al contemplar u oír de labios de aquel niño los textos tejidos con el mejor hilo de la lengua de Cervantes. Merece la tradición de donde nacen los escritos de este leonés, junto a los de sus compañeros filandones, ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El tesoro de los filandones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY