Hay núcleos de la ciudad que, como suele decirse, parecen estar dejados de la mano de Dios, aunque es el Ayuntamiento el que se desentiende ... de ellos. Digamos que son 'zonas de exclusión' municipal a donde, inexplicablemente, no llegan los servicios. Algunas de esas zonas se encuentran en la periferia y, por ello, se podría entender que no reciban una atención frecuente. Pero hay otras que están más o menos céntricas y son muy transitadas. Pondré un caso que es muy llamativo. En la barriada de La Banasta, el acceso a la calle Peñalara desde la carretera de Valverde se ve obstaculizado por un enorme y sólido poste de hormigón colocado justo en la esquina y dentro de la calzada. Los numerosos vehículos que ingresan por ahí tienen muy poco margen para el giro, dificultado además por coches aparcados sin guardar la obligatoria distancia a la esquina. Es de suponer que alguna vez, en sus esporádicas salidas a la ciudad, alguna patrulla de ese invisible cuerpo de Policía Local habrá visto ese pilar y valorado el peligro de accidente que representa. Pues ahí sigue impertérrito, sin que ningún funcionario municipal, de uniforme o de paisano, de aviso 'a quien corresponda' para que lo eliminen o lo desvíen. El Ayuntamiento es responsable de la ciudad en su conjunto y no debe de haber zonas de exclusión.

A ver si ahora que va a comenzar una nueva legislatura…

