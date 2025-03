Comenta Compartir

El jueves 27 de abril, a la atardecida, pasé por el espacio ajardinado a la entrada de Puerta Pilar sembrado de césped en algunas áreas. ... Numerosos perros sueltos correteaban por allí, observados por sus dueños algunos y otros fuera de control. Parece que es un lugar elegido por los poseedores de mascotas para darles recreo y expansión a los animales. Eran bastantes los que estaban allí concentrados, pero no descubrí ninguna zona específica para que los perros defequen. Lo hacen donde les apetece, con lo que el lugar está minado de depósitos. Sin percatarme de ello, pisé un considerable truño del que no fue fácil librarme y cuyo aroma me acompañó hasta la noche. Me tocó la lotería. Tuve mucho cuidado de ver dónde pisaba al salir para no caer en una nueva trampa fétida, pero no era fácil sortear aquel laberinto bien nutrido de excrementos perrunos. No se si el concejal del Decoro y esas cosas conoce la existencia de aquel gran vivero de cagadas en una área que es punto de interés turístico, al estar allí uno de los monumentos de la ciudad, y por ello debiera ser objeto de especial decoro y protección. Y aunque sea sólo a título informativo recordar con algún cartel que la ordenanza obliga a los dueños a recoger la mierda de sus perritos bajo sanción de 750 a 1.000 euros. Ya está bien de perrerías y guarrerías.

