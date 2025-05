Comenta Compartir

Feria rara-rara-rara la de este año, singular al menos. Empezó antes de tiempo y termina cuando debiera empezar y además se ha alargado ... hasta cubrir diez días. Demasiado para los cuerpos y para los bolsillos. Las vacaciones están encima y los fondos domésticos no dan para tanto. La escasez de recursos puede ser una de las causas que influyen en el decaimiento de la 'feria de día', que no acaba de coger vuelo y parece que no remontará. Esta fórmula surgió como alternativa a raíz del traslado del ferial junto a la frontera, con la idea de ofrecer un ambiente similar al de las casetas del real y evitar el desplazamiento en vehículos. Pero ese ambiente nunca se ha llegado a crear. La feria del día se limita a ampliar las terrazas de los bares en calles muy estrechas y colocar banderitas multinacionales. No ofrece grandes ventajas ni atractivos y pues todo consiste en tratar de ocupar una mesa que esté a la sombra para tomar unas cervezas a precios más elevados y con servicios más deficientes que en días ordinarios. No hay actuaciones, no hay espectáculos, no se ofrece nada novedoso u original. Nada de salir a bailar, a bailar alegres sevillanas, sino a beber a beber y beber que es lo que mejor sabemos hacer.

