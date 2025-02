Comenta Compartir

Trabajar a 'to estrozo' (a todo destrozo, en fino) se decía antaño del segador que dejaba en el suelo más mies que recogía al emplear ... la hoz, acaso porque lo hacía 'a zampatarama', a toda prisa, sin poner mucho esmero en su labor. Por extensión, esa frase se aplicaba a cualquiera que en su oficio no remataba bien el trabajo. Pues 'a to estrozo' han actuado también en Badajoz los equipos que se han encargado de podar los árboles urbanos.

Como de tantas cosas, no sé mucho de poda, pero por lo que he oído visto y leído la tala de las ramas de los árboles no se debe de hacer de cualquier forma, sino muy a conciencia y eligiendo bien aquellas que deben ser suprimidas. Porque la función de la poda no es sólo facilitar el crecimiento del árbol eliminando las ramas que estorban o impiden el paso de la luz, sino que también cumple una función estética, haciendo que la planta adquiera una forma armónica y proporcionada. Pues si se fijan, aunque salta a la vista, en Badajoz parece que los árboles podados hubieran sido víctimas de un vendaval que le arrebató las ramas de forma violenta y no de una intervención especializada por operarios que, se supone, son competentes, como el valor en la mili.

