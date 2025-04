Bienestar personal

Comenta Compartir

Acaba de aprobarse la Ley de Bienestar Animal por la que todo semoviente (que significa lo que se mueve por sí mismo) goza de una ... serie de derechos que en ciertos aspectos para sí los quisiera el hombre y particularmente si reside en la ciudad de Badajoz. Aquí no es que se viva del todo mal, pero no porque se den muchas facilidades, sino por la proverbial capacidad del pacense de amoldarse a las circunstancias. Con naturalidad aquí ponemos buena cara al mal tiempo o a las complicaciones consuetudinarias que hay que capear. Por ejemplo, en materia de tráfico. No es normal que en una ciudad mediana como Badajoz, con un parque automovilístico que no puede considerarse elevado, se produzcan los problemas de atascos y retenciones en determinados momentos y puntos. Son diarios y siempre en las horas críticas de entrada o salida del trabajo, de llevar o traer los niños del colegio, circunstancias que generan tensión y nerviosismo en muchos conductores y conductoras. Conociendo, por repetidas, cuándo y dónde surgen esas complicaciones ¿por qué no se ponen los medios para evitarlos? En mi opinión, porque no existe una ley u ordenanza para el bienestar de las personas. Y hace falta. También somos animales.

