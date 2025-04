Comenta Compartir

La idea lanzada por el alcalde como promesa electoral de construir una playa fluvial en el tramo urbano del río Guadiana ha sido acogida con ... escepticismo y para algunos constituye un disparate, una de las muchas tonterías que se dicen en campaña. Quizá sea yo de los pocos en aplaudir esa iniciativa, que desde el punto de vista técnico es perfectamente viable y económicamente asumible. No sería el único lugar de España ni de Extremadura donde se estableciera una playa fluvial. En otros países, y Portugal es el ejemplo más cercano, cuentan también con esas piscinas naturales en las proximidades de los cauces. Badajoz no está muy sobrada de áreas de esparcimiento pese a estar atravesada por uno de los grandes ríos peninsulares. Los paseos abiertos a uno y otro lado de sus riberas son de los más utilizados por los pacenses y creo que en términos de utilidad social es una de las obras más rentables de cuantas se han realizado. Con los veranos tan tórridos que aquí se sufren, ¿qué tendría de disparatado construir un desvío o habilitar las márgenes para permitir los baños en esos meses? ¿Por qué no soñar con que la ciudad sea conocida como Badajoz Beach? Como Miami.

