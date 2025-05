Vulnerables, olvidadizos... inconscientes

Amanecía el 4 de julio de 1969 entre nubarrones oscuros y tenues rayos de sol. La mañana presentaba un calor húmedo e intenso olor a ... pasto mojado. Tormentas secas con aparato eléctrico rondaron el pueblo las dos últimas tardes. Mi abuelo Leopoldo salió temprano al olivar de las Eritas para aprovechar la blanda, decía, y arrancar unos garbanzos. Mi abuela Antonia, que llevaba un tiempo intentando sobrevivir a una grave afección cardíaca, quiso sentarse en su mecedora junto a la ventana. Nueve días después no pudo superarla.

A mí, que me faltaban 78 días para cumplir diez años, me mandaron a «los siete caños» a llenar un par de botijos de agua y de paso traerme unas habichuelas de la chochera del 'tío Jeromo'. En ello andaba cuando sobrevino un gran trueno, los primeros goterones y granizos. Aún estando raudo y cerca de casa llegué bien mojado; mi abuelo llegó al poco rato más que empapado. Al instante se desencadenó el apocalipsis: viento huracanado, rayos, truenos e intensísima lluvia. La calle era un río y hubo que proteger con tablones y telas la puerta de casa e impedir que el agua entrara. Varias tejas de la cuadra volaron y la higuera del corral, que presentaba ya pintonas las primeras brevas, se quedó yerma de higos y hojas. A eso del oscurecer la cosa había calmado. Mi madre, con la excusa de que la luz tardaría en volver y que el pueblo estaba totalmente en penumbra, me impidió salir a curiosear y desde la puerta, solo pude ver al cuarto menguante de la luna merodear por tejados de casas encaladas.

Efectivamente la luz tardo en volver, reparándose 50 horas después. Por entonces la luz en el pueblo iba a 125 voltios y raro era el hogar que sobrepasaba los 300w de potencia, el funcionamiento de la escasa industria existente era mayoritariamente mecánico manual o a motor de gasoil o gasolina. En mi casa, no siendo de las peores, había un bombilla de 25w en cada habitáculo, brasero de picón y lumbre en invierno, cocinábamos todo el año con carbón vegetal en dos hornillos al efecto. Se lavaba en la pila y carecíamos de televisión, frigorífico, agua corriente y teléfono. La electricidad, distribuida por la empresa Santa Teresa, procedía de una pequeña central hidroeléctrica próxima a Aracena.

Tras la calma, la comidilla del pueblo no fue el apagón, eran habituales. Sí lo fueron la destrucción de encinas, del colosal nogal de 'Mascalashabas', una palmera del parque, voladizos, tejados y el rayo que mató unos cochinos en los 'Perosguardo'.

Estos hechos, sucedidos solo 20.396 días antes del pasado 28 de abril, me llevan a reflexionar lo inconscientes que podemos ser del esfuerzo colectivo desarrollado hasta alcanzar el positivo, pero complejo, progreso de hoy y de sus consecuencias negativas, que las tiene, mientras consumimos excesiva energía en debates estériles, mirando el dedo que señala la Luna en vez de a la Luna.