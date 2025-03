Comenta Compartir

A lo largo de la vida, y algunos años va teniendo uno, he aprendido que en política nada es casual: tanto lo que se dice, ... se escribe o hace, como aquello que no se hace, no se dice o no se escribe, obedece a unos objetivos previamente diseñados con una intencionalidad evidente.

Como he manifestado en otras ocasiones, en la política actual hay quienes apelan cada vez más al sentimiento que a la razón, para que todo quede en mera exaltación, aunque sea vacua y sin contenido; enmascarando así la poca solidez con la que se trabaja y la escasa importancia que otorgan a la política que busque mejorar la calidad democrática y el bienestar ciudadano. Cuanta más inmadurez, mejor: ausencia de críticas, menor participación y menos quebraderos de cabeza para el poder y también para la sociedad. Mientras la rueda rule el 'trantrán' no se detendrá. Todo esto me viene a la mente analizando alguna de las vicisitudes acaecidas con ocasión del reciente Día de Extremadura propiciadas desde la Junta de Extremadura. Primero, con un cartel manifiestamente mejorable en calidad, presentando un batiburrillo de imágenes y simbología que, junto a las explicaciones dadas por el propio autor, la consejera del ramo y la presidenta de la Junta, recuerda más a la franquista 'Enciclopedia Álvarez' que a la proyección de una Extremadura plural, formada, trabajadora y solidaria, preocupada por un futuro mejor, generador de oportunidades, riqueza, más y mejor empleo, calidad de vida y bienestar social. Un lema «Extremadura: la tierra madre» que, tal como ha sido explicado, produce estupor y turbación. ¿Qué tierra madre se pretende exaltar? ¿No será aquella que por mor del reparto de dominios tras la llamada reconquista y las posteriores desamortizaciones del siglo XIX, ha sido hasta el último tercio del siglo XX una tierra donde aristócratas, rentistas, señoritos y caciques, con la connivencia en muchos casos de las autoridades de entonces, también las eclesiásticas, explotaron como siervos, derecho de pernada incluido, a la mayoría de la población trabajadora? ¿O acaso, se ha pretendido exaltar esa tierra de hambre y miseria a la que fue abocada Extremadura y que solo en los quince años que medió entre 1960 y 1975 expulsó, a través de la emigración a otros lugares de España y Europa, a más de 600.000 de sus hijos e hijas más jóvenes y mejor preparados para el trabajo? Repito, nada en política se improvisa. Todo se planifica, hasta la ineptitud y la inoperancia, lo que se quiere conseguir y cómo hacerlo. Así, para este Día de Extremadura mejor un revoltijo de exaltaciones y frivolidades, con una simpleza de relato, que un discurso riguroso, analítico y propositivo que autoimponga deberes a los gobernantes en primer lugar y también a la sociedad. «Extremadura tierra de hombres sin tierra» invocaba una pegatina a finales de los setenta del siglo pasado, representando un jornalero sobre la bandera extremeña. Aprende Guardiola.

