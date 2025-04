Política sin ideología

Con cierta frecuencia, desde hace un tiempo, venimos escuchando discursos y observando praxis y planteamientos de ciertas fuerzas políticas que reniegan de sus principios ideológicos, ... para hacernos creer que la acción política que desarrollan o pretenden llevar a cabo es ajena a estos; tratando al tiempo de ocultarlos e intentando que cale la idea que la buena política es aquella que carece de ideología. Obviando conscientemente que no hay democracia sin libertad de pensamiento, sin pluralismo y sin confrontación ideológica.

Este proceder encierra una intencionalidad clara de engaño a la ciudadanía, deslizándola hacia una democracia subvertida para una política mediocre, alejada de las necesidades de la mayoría social, nada participativa, sin control ni oposición, basada en unos preceptos ideológicos muy simples, aparentemente disfrazados de «sentido común». Contrariamente a lo que se intenta aparentar, el objetivo: imponer una política fuertemente ideologizada, autoritaria, vertical, que fomente cada vez más el individualismo y las desigualdades. Para conseguir una sociedad tutelada, dócil y uniforme y unas instituciones democráticas, intencionadamente más degradadas que puedan percibirse como instrumentos inservibles y prescindibles.

Cada vez se hace más evidente esta forma de actuar en política, más o menos sibilina según qué casos, que está deteriorando sobremanera las democracias de nuestro entorno, incluida la española, agravada además por la fuerte polarización y el todo vale, y que puede retrotraernos a tiempos donde el adversario se convirtió en enemigo.

Aquí en Extremadura, también se observa como la Junta reiteradamente pretende que la ciudadanía desligue su acción política de los propios principios ideológicos de los dos partidos políticos que la sustentan. Como si unos fueran el cielo y los otros estuvieran unas cuantas nubes más abajo, casi en el infierno.

Resulta curioso observar como la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en sus discursos, lejos de toda lógica siendo como es presidenta regional de su partido, pretende enmascarar de forma ilusa su concepción ideológica, liberal conservadora, propia de los populares. Resultando así, que la mayor parte de las decisiones gubernamentales tomadas hasta ahora no obedecían a razones ideológicas, sino a una «demanda mayoritaria» de la sociedad, como son los casos de bajar impuestos directos a las rentas más altas, no contemplar un baremo de rentas en las becas universitarias, establecer un cheque de guarderías en vez de ampliar la red pública educativa 0-3 años, recortar el presupuesto para cooperación internacional o para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, «decir digo donde dije Diego» en el caso Don Benito-Villanueva, etc.

Ocultar la ideología ultra del otro socio en la Junta es otro ejercicio de funambulismo político, a pesar de que este pretenda que Extremadura prescinda de autogobierno, no crea en la igualdad entre mujeres y hombres, en la violencia contra las mujeres y tampoco en la diversidad, la cooperación internacional, el cambio climático, la ciencia, etc.

En fin, siempre tendremos la opción racional de ser críticos, útiles colectivamente, cooperadores, sociales, igualitarios, solidarios, plurales en la diversidad, cívicos y democráticos; pero también podemos llegar tarde o no llegar.