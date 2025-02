Desde la genética, el concepto de herencia es consustancial a nuestra propia existencia como seres vivos. No tanto quizás, pero aceptado en nuestra sociedad al existir la propiedad privada, también viene a serlo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir se trasmiten ... a herederos. Más controvertido, aunque realidad palmaria, cuando se trata de legados culturales, morales, ideológicos, políticos, etc.

Con todo, se pone de manifiesto que lo hereditario, más allá de debates jurídicos o legales, tiene sus puntos vidriosos. En ocasiones duros de asumir y otras difíciles de gestionar, convirtiéndose la herencia más en «un arma cargada por el diablo» que en algo deseado y de futuro.

En lo estrictamente genético se evidencia cuando el rasgo heredado esta relacionado con la enfermedad o lo estéticamente no asumido. En el plano de los bienes, derechos y obligaciones no son menores las rupturas familiares producidas, incluidos desgraciados fratricidios y parricidios, por cierto no poco numerosos.

Cuando se trata del poder económico o político, guerras familiares para copar consejos de administración y dinásticas para las sucesiones monárquicas y similares, constituyen claros ejemplos de disputas en este terreno. Estas últimas han sido históricamente determinantes en la configuración política y administrativa actual de España y de alguno de sus conflictos hoy patentes. La disputa, imposición u oposición a legados religiosos, morales, ideológicos, territoriales, culturales... han jalonado en demasiadas ocasiones la historia mundial de guerras, revoluciones, contrarrevoluciones acarreando graves crisis, algunas llegadas hasta nuestros días. El cada vez más enconado conflicto de Oriente Medio, desgraciadamente recrudecido, es paradigmático de esta mezcolanza de intereses y herencias.

Y está la llamada 'herencia recibida', cuando tras un proceso electoral se producen cambios de gobierno entre distintos partidos políticos. Quienes la utilizan reiteradamente desde su nueva posición de poder, debieran ser conscientes que con su actitud califican de necios a sus propios electores, que democrática y mayoritariamente optan por un cambio, entendiendo, entre otras razones, que los herederos podrán mejorar a los antecesores. Quienes protagonizan machaconamente esta majadería se convierten en ineptos para gestionar un gobierno al que voluntariamente se ha presentado y por ello elegidos. Inenarrable.

Cuando la sucesión se produce entre partidos del mismo signo, el protagonismo lo toma el predecesor, por cuanto se cree en la obligación –obsesión– de tutelar por vida a sus herederos inmediatos y sucesivos.

La actual Junta de Extremadura, con su presidenta a la cabeza, es un claro ejemplo del relato de herencia recibida . No hay declaración pública que no conlleve el soniquete del término, sin que su protagonista principal quiera ser consciente que el problema de su falta de tino gubernamental no viene de la herencia, la última o las anteriores, sino de sus propias decisiones tomadas, dimes y diretes, incongruencias y errores cometidos desde la misma noche electoral hasta hoy.

En fin, herencia recibida, otro argumento más para que los estudiosos sigan profundizando en el soliloquio Hamletiano «Ser o no ser, esa es la cuestión».