Guardiola, segunda oportunidad

Hace poco más de un año, María Guardiola, candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura comparecía públicamente y decía: «Yo solamente tengo mi ... palabra y mi trabajo […] No voy a regalar consejerías. [...] No puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista […] A quienes están deshumanizando a los inmigrantes […] y tiran a una papelera la bandera LGTBI [...] Mi promesa y mi tierra no son moneda de cambio».

Al día siguiente, a preguntas de un diario de tirada nacional, contestaba: «No puedo traicionar a mis votantes, a los que siempre les he dicho la verdad. Yo les he dicho que voy a gobernar en solitario. No voy a meter a Vox». Justo nueve días después, Partido Popular y Vox firmaban un acuerdo para formar en Extremadura un gobierno de coalición, mediante el cual este último entraba en el ejecutivo ocupando la Consejería de Mundo Rural. El pasado jueves, Vox rompía los pactos autonómicos de gobierno con los populares, pasándose a la oposición. Y aquí, cuando todo parecía que su consejero de mundo rural, regadíos, tauromaquia, caza, pesca, fuego y otros menesteres, abandonaría la Junta (anunció el día anterior que estaría a disposición de su partido), aparece la presidenta Guardiola al rescate, lo confirma en el puesto y él, eufórico, dice más o menos aquello que lo que diga Abascal…, que eso para otro día, que mejor se queda como consejero de la Junta. Por Extremadura y la lealtad a los extremeños lo que haga falta. Total, al fin y al cabo, se afilió a Vox también por lealtad a Extremadura y a dicho partido cuando este lo ficho para entrar en el gobierno regional. En fin, la parábola bíblica del hijo pródigo. Este relato no es una parodia de los Monty Python, de las brillantes comedias de los hermanos Marx o un monólogo del genial Gila. Es la realidad presente y palpable hoy de la Junta de Extremadura: un gobierno en minoría, totalmente inestable y sostenido únicamente por los 28 escaños (de 65) del PP, segunda fuerza política salida de las urnas, y que mantiene a un consejero tránsfuga como titular de una Consejería «metida con calzador» por mor de un gobierno de coalición que ha dejado de existir. Así las cosas, parece ingenuo pensar que la estrategia de Vox rompiendo con el PP las coaliciones de los gobiernos autonómicos y yéndose a la oposición, pase ahora por facilitar la estabilidad de los mismos con apoyos parlamentarios permanentes. Es evidente que el statu quo de la presidenta de la Junta de Extremadura ha variado sustancialmente respecto a hace un año cuando fue elegida y, por tanto, debe exigírsele algo más que explicaciones periodísticas o públicas. Por dignidad política y democrática de la propia Guardiola, su autoemplazamiento para comparecer en la Asamblea de Extremadura, sometiéndose a la confianza de la misma, debería ser un hecho urgente.

