Activismo político frente a la institución democrática

Históricamente, el término activismo se ha identificado con la acción socioeconómica, política o religiosa que, desde un compromiso individual (militancia) y colectivo (organización), buscaba en términos generales, la mejora de las condiciones de vida y la transformación de la sociedad. Casi siempre reivindicando más democracia, ... solidaridad e igualdad.

A medida que crece la complejidad social, mayor democratización y avances económicos y sociales, se manifiesta más diversificación del activismo social y político: movimiento por la paz, feminismo, ecologismo, derechos civiles, etc. Del mismo modo, la irrupción de internet, la universalización de las redes sociales y la digitalización han venido a cambiar sus formas de acción, expresión y manifestación.

En el ámbito político, en Europa tras la barbarie vivida en los prolegómenos y posteriormente con la propia segunda guerra mundial, se da un cambio radical en el activismo político. En España, después, tras la conquista de la democracia y la Constitución de 1978, se consigue que el activismo político vivido en la acción (y reacción) contra la dictadura y en la transición, se convierta en una verdadera actividad político partidaria, propia de una democracia formal e institucionalmente consolidada, en la que impera la ley, el respeto a la institución democrática en un sentido amplio y el juego democrático entre partidos.

Pero nada es per se, y más en el campo ideológico y político. La democracia en España ha sufrido envites y hostigamientos importantes; desde quienes nunca la asumieron, situándose en permanente alerta para tumbarla, pasando por el golpe de estado del 23F, el terrorismo de ETA que no cejó hasta su desaparición definitiva a partir de 2011, hasta el intento de independencia catalana en 2017. Acontecimientos estos, que en gran medida se han sorteado de buena manera con la acción conjunta y mayoritaria del arco parlamentario junto aquellas otras, propias de las distintas instituciones constitucionales y poderes del Estado.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, y sobre todo desde la moción de censura a Rajoy en 2018 y la formación de los gobiernos progresistas de 2019 y 2023, se constata un avance del activismo político frente a la institución democrática y en contraposición al juego partidario, propio de las democracias parlamentarias avanzadas y consolidadas.

No es casual este activismo político, de oscuras maneras, con una profunda carga ideológica, donde, como en tiempos pasados de funestos hechos y recuerdos, el adversario es el enemigo a tumbar. Al mismo ha contribuido de manera muy significativa el no reconocimiento real por parte de la derecha española y la ultra derecha, partidaria y no partidaria, a la legitimidad de los gobiernos salidos de la moción de censura y posteriores elecciones generales.

Todos los partidos democráticos, y muy especialmente el principal partido de la oposición, aspirante a gobernar, deben ser conscientes de que cuando su papel principal en el juego democrático lo ceden a la calle o a otros actores, la democracia está en peligro y el futuro de la sociedad también.