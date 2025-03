¿De qué hablamos?

Estación de ferrocarril de Badajoz cualquier día de lunes a viernes a las 07.00 horas. Un trasiego de gente con sus maletas y mochilas ... hace cola para acceder a los andenes, con parsimonia robotizada nos acercamos al operario de Renfe que busca captar el código QR de cada billete o teléfono. Puntualmente, el Talgo comienza su trasteo camino de Madrid…Silencio, sobre silencio, comienza la película. Como autómatas ocupamos nuestros asientos y teléfono en mano y cascos, mutis, vamos alcanzando los respectivos destinos. El tren es un modelo de transporte ideal por razones económicas, de seguridad y medio ambientales, pero aquello de charlar y pegar la hebra, conociendo nuevas gentes y nuevas realidades pasó a la historia.

Las barberías como lugar de encuentro y conversación también han caído en picado. El fútbol solía ser el protagonista principal de las conversaciones y debates, no faltando pesca, caza, política, toros y los 'chinchorreos' del lugar. Al barbero, además de dominar el arte de la navaja y la tijera, solía exigírsele también buenas dotes de comunicador y noticiero. Hoy cuando el 'fígaro' de turno se atreve a iniciar una conversación, lo más que obtiene como respuesta es el murmullo del que está entre sus tijeras y la callada de los clientes, que pasmados, esperan turno en sus sillas, mirada fija en sus móviles y dedos que van y vienen pellizcando la pantalla.

Se acabó eso de entrar en el bar pensando que la caña, además del aperitivo, venía con palique incluido

'Spain is different' decía aquel eslogan propagandístico franquista. Y lo era sin duda, por disponer del mejor de los lugares para la comunicación social y las relaciones humanas: la taberna. El café mañanero nos predisponía para comentar las múltiples noticias diarias y los rumores callejeros. Eso sí que eran tertulias y no las matutinas que ahora televisan las diversas cadenas. La caña o el clarete del medio día servía para rematar la faena del matinal, reafirmando o quitando argumentos a los más dicharacheros; los temas, variopintos, simples y cotidianos. A veces en el plano político, trascendían el nivel hasta alcanzar verdaderas elucubraciones, propias de la política-ficción. Hoy las tabernas se han convertido en auténticos remansos de sosiego y silencio. Han desaparecido aquellas barras del tumulto y el inevitable codeo con el de al lado, pero que se prestaba, como en el tren, a pegar la hebra, preguntas y respuestas de rigor. Como mucho quedan las mesitas altas para dos y el comedor o la terraza. Se acabó eso de entrar en el bar pensando que la caña, además del aperitivo, venía con palique incluido. La taberna, lugar de encuentro y cháchara por excelencia, está en riesgo de pasar a mejor vida. De no remediarlo, «bares qué lugares».

Ciertamente las nuevas tecnologías, la post pandemia covid, las nuevas formas de organización del trabajo y de socialización, a través de internet y las redes sociales, están contribuyendo sobremanera a un mayor individualismo que no atisba nada bueno. No es de extrañar que, cada día más frecuentemente, preguntemos ¿De qué hablamos?...