Feria del Libro de Badajoz y niños

Aún no ha concluido la 42 feria del libro de Badajoz cuando esta servidora (así respondíamos en el colegio cuando éramos nombradas) desea realizar algunas ... sugerencias. Es muy buena idea llevar a los niños a la feria del libro, pero no lo es tanto hacerlo como si fuera ganado. Los pequeños no pueden acercarse a las casetas aunque quieran, pasan corriendo impidiendo que los adultos (potenciales compradores) puedan acceder a ellas. Todos los años la misma pregunta, ¿para qué pasan cerca de los stands si no pueden ni mirar?

He sido maestra de infantil, Primaria y profesora de Secundaria. Sé que es difícil, pero no imposible realizar alguna actividad que justifique la salida a la feria. Se me ocurre, por ejemplo, para los más pequeños un intercambio de dibujos. Podrían hacer un dibujo para entregar a alguna caseta y recibir de los encargados alguna pegatina, pin o algo parecido. Claro está, esto debería ser orquestado por la organización de la feria. En Primaria y Secundaria se podrían realizar entrevistas formulando cada alumno una pregunta. Y ya que estamos, echo de menos algún apoyo institucional y/o de medios de comunicación a los escritores de Badajoz. ¿ Es justo, no les parece?

Cartas a la directora