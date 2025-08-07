HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?
José Ángel Antelo, líder de Vox en la Región de Murcia. Bueso
Editorial

Jugar con fuego

El PP necesita evitar que Vox le utilice para trasladar a las instituciones su agenda ultra, como acaba de ocurrir en Jumilla

Jueves, 7 de agosto 2025, 22:54

Murcia se ha convertido este verano en escenario de episodios que perturban la convivencia. Primero fueron las «cacerías» de inmigrantes hace menos de un mes ... en Torre Pacheco. Ahora una moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla quiere restringir el uso de centros deportivos municipales para que no puedan acoger «actividades culturales, sociales o religiosas». La comunidad musulmana–1.500 de sus 27. 000 habitantes– se ha sentido de inmediato aludida, porque en los dos últimos años celebró en campos de fútbol las fiestas del fin de Ramadán y del Sacrificio, cuando familias completas se reúnen para el rezo de primera hora de la mañana. Que hosteleros del municipio les ofrezcan locales alternativos prueba la inexistencia de conflictividad social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  5. 5 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  6. 6 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  7. 7

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  8. 8 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  9. 9 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  10. 10 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Jugar con fuego

Jugar con fuego