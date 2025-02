El juez extremeño de las dos islas

La Junta de Extremadura ha pedido al Supremo que anule la sentencia en la que ordena el derribo completo del complejo Marina Isla Valdecañas. Y ... entre los argumentos que esgrime en el escrito incluye la parcialidad, a su juicio, de dos jueces que han formado parte de la sala del alto tribunal que ha decretado la demolición del resort. Con un fallo que atiende el recurso de Ecologistas en Acción y corrige al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), que había decretado derribar solo lo que quedó a medias y mantener lo levantado.

Estos dos jueces son Inés Huerta Garicano y el extremeño Wenceslao Olea Godoy. En el caso de la primera, la Junta considera que no debió formar parte de la sala porque ya estuvo en la que estudió y decidió admitir el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción. En el caso del juez extremeño, el ejecutivo autonómico justifica su parcialidad en el hecho de que Wenceslao Olea Godoy formaba parte de la sala del TSJEX que en el año 2011 declaró ilegal el Proyecto de Interés Regional (PIR) que permitió construir el resort.

Aunque lo acertado hubiera sido que esta supuesta parcialidad la Junta la hubiera alegado antes de que se emitiera el fallo y no a posteriori, presentando un escrito de recusación puesto que ya se sabía entonces qué jueces integrarían la sala que analizaría el recurso, también es razonable pensar que ambos magistrados no eran ajenos al caso, puesto que ya se habían pronunciado sobre el litigio de Valdecañas. El juez extremeño, de hecho, no solo es conocedor del mismo desde sus inicios, sino que su primer fallo sobre el PIR ha marcado el derrotero judicial del caso.

Tal vez desde un punto de vista estrictamente jurídico, se puede pensar que un asunto y otro no tienen nada que ver y que, por tanto, una cosa es sentenciar sobre la ilegalidad del PIR y otra sobre el recurso del grupo ecologista. Pero como resulta que ese PIR fue el que permitió levantar el resort, para el común de los mortales o para los legos en Derecho, como es mi caso, uno y otro asunto forman parte del mismo proceso judicial.

Se podrían pensar también que los jueces del Tribunal Supremo saben de sobra cuándo pueden formar parte de una sala o no en función de si se han tenido que pronunciar o no con anterioridad sobre el mismo caso, puesto que el haberlo hecho puede condicionar en cierta medida la imparcialidad que deben tener. Pero no siempre es así.

Un año antes de la sentencia sobre el PIR, Wenceslao Olea Godoy fue también el magistrado ponente en el TSJEX de una sentencia sobre otro conflicto urbanístico ocurrido en la región. Es el conocido como caso de las huertas de la Isla de Plasencia, otro despropósito cometido por los dirigentes políticos.

El de la ciudad del Jerte comenzó en 1984 con la recalificación de 37.742 metros cuadrados, ubicados a poco más de cinco minutos de la Plaza Mayor, para convertirlos en solares urbanos para equipamientos y sistemas generales. Se hizo de forma pésima, porque no se otorgó un aprovechamiento urbanístico que permitiera a los dueños sacarles rendimiento. Y ahí se inició el conflicto. Los propietarios comenzaron una batalla por conseguir ese beneficio y después de negociaciones infructuosas durante años se acabó en la expropiación. Pedían por las huertas 24 millones de euros y el tribunal del justiprecio tasó los terrenos en poco más de nueve millones de euros. El Ayuntamiento solicitó un crédito para pagar y cerrar el conflicto, pero entonces los dueños cogieron el dinero y a la vez recurrieron a la vía judicial. Y el TSJEX, con una sentencia redactada por Wenceslao Olea Godoy, anuló el justiprecio fijado y lo elevó a 28 millones de euros. Aplicó la doctrina de que a una unidad urbanística sin aprovechamiento hay que concederle la que tiene el entorno.

Esa sentencia se dictó en 2010, la del PIR de Valdecañas en 2011 y un año después el Consejo General del Poder Judicial acordó el nombramiento del juez extremeño como magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde han llegado también los dos despropósitos.

El Ayuntamiento de Plasencia recurrió la sentencia del TSJEX al alto tribunal, como ahora va a hacer la Junta, y se encontró, como le ha ocurrido a la Junta, con que el magistrado extremeño formaba parte de la sala que iba a estudiar el recurso. Pero a diferencia del Gobierno regional, el placentino recusó al juez antes de que se estudiara su recurso, al entender que era parcial, y el Supremo le retiró del caso. No obstante, su sentencia fue ratificada y el pago de las huertas de la Isla, 50 millones de euros entre principal e intereses, lastran desde entonces la economía de una ciudad que no terminará de pagarla hasta el final de esta década. El mismo lastre o parecido que para la región conllevará demoler Valdecañas.

Se podría pensar que es el único final que cabe para los despropósitos. Pero la sentencia del TSJEX que no ordena el derribo completo del complejo demuestra que no es así, que cabe la interpretación de las leyes y que administrar o no justicia depende mucho de eso.