Juegos de tronos

Extremadura está de moda. La popularidad de la serie de televisión 'La casa del dragón' y la de su antecesora 'Juego de tronos' ha puesto ... en el punto de mira de sus fans a Cáceres y Trujillo, escenarios del rodaje de ambas series.

Me gustó 'La casa del dragón' como también lo hizo 'Juego de tronos', pero inevitablemente ambas series me hicieron pensar en que la realidad a veces supera a la ficción. Es verdad que estos no son tiempos de espadas, dragones ni mazmorras, pero las intrigas palaciegas para conseguir el poder que plasmó en sus novelas George R.R. Martin y que han servido de base para los guiones de las series tienen su paralelismo si observas en la actualidad el mundo político.

Basta mirar a nuestro alrededor más inmediato o levantar la vista hasta el horizonte más lejano. Mentiras, intrigas, traiciones, vasallaje, corrupción, interpretación subjetiva de la realidad... están a la orden del día en la lucha política con tanto realismo como podemos ver en los mundos imaginarios de nuestras pantallas de televisión.

A nivel local encontramos extraños pactos para gobernar difícilmente imaginables si no fuera porque son reales.

A nivel de Extremadura las mayorías del grupo gobernante son tan sólidas que parece no haber discrepancias. No obstante, es patente un vasallaje que perjudica a los gobernados en asuntos vitales que se deciden a nivel estatal. Nuestras irresolubles comunicaciones por tren es un ejemplo muy claro de lo que hay que hacer en política para mantenerse con el favor de los que más mandan.

A nivel estatal, la última crisis de poder que costó el puesto a Pablo Casado en el Partido Popular o la anterior que descabalgo a Susana Díaz del PSOE son paradigmáticas.

Si elevas aún más la vista saltan ejemplos por todos lados. El más cercano es el bochornoso espectáculo político en Gran Bretaña.

Seguro que nuestra imaginación se quedaría corta si tuviéramos acceso a los manejos soterrados de todos estos escenarios. Ni el autor de Juego de Tronos estaría a la altura.

Pero si alguien bien intencionado quisiese obtener el poder para revertir las cosas, ¿qué debería hacer? Posiblemente tendría que utilizar similares estrategias. La obsesión por obtener el poder es un enorme motor de la sociedad, para mal la mayoría de las veces, ojalá que para bien algunas.

Somos espectadores en directo de otros juegos de tronos. Solo nos faltan los dragones.