Un día como hoy es difícil eludir el tema de la muerte. Y no me importa, teniendo en cuenta que en la columna anterior comentábamos ... que es justamente la pregunta por el qué pasará cuando nos morimos la causante de gran parte de las religiones e incluso de muchas ideologías ateas y materialistas. Ha sido, sin duda, el recurso universal para dar perspectiva, paisaje y combustible, a esas máquinas deseantes y ansiosas que somos los humanos.

La Santa Muerte, como la llaman y veneran los mejicanos. La Pelona y cien nombres más. Personaje siniestro que en España da miedo y en Méjico, risa. Hay mucho cine y muchas novelas con este fantasma en el argumento. Un cine de terror, claro. Debe ser esa la razón por la que no me gusta ni he visto ningún episodio de Juego de Tronos, esa serie interminable que ha conseguido que muchos cacereños, residentes cerca de las calles y escenarios donde se rodaban algunas de sus secuencias, se disfrazasen de gris y verde, que no hablasen con nadie y —lo más difícil— que hicieran enmudecer sus móviles.

No me atrevo a aventurar que el objetivo lejano de este tipo de montajes es amenazarnos con las desgracias que nos pueden ocurrir si no somos buenos; pues se trata de una reiterada y trágica representación, que podremos ver eternamente en la tele, cuya única justificación moral sería que no nos olvidemos de que por muchas aventuras que afrontemos, a la vuelta de la esquina está ella, esperando el destrozo más terrible que pueda ser pensado en el rostro del protagonista. Así ocurre precisamente en Juego de Tronos, según he leído en alguna ocasión: lo más característico de esta serie cinematográfica o lo que sea, es la gran cantidad de formas diferentes de morir que en ella aparecen. Hace poco el tabú estaba en la bragueta, ahora, en el cementerio. El cine acaba con todo.

Es verdad que en la Edad Media en muchas iglesias, especialmente en la episcopales y monásticas por disponer de sillones especialmente decorados para apoyarse en las interminables horas de los rezos rituales, se esculpían escenas de sexo explícito en piedra y en madera, cuando no concentraban el sermón en una sesión de micro teatro obsceno para que todos los fieles supieran bien qué no debían hacer para evitar las llamas del infierno. Pedagogía rotunda que llevaba al confesionario a más de uno. A su lado los pasos de las procesiones de Semana Santa quedarán definitivamente dulcificados, aptos para menores.