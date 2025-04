Comenta Compartir

Como siguen los descréditos que azoran a Giorgia Meloni, me tomo la libertad de dar mi opinión al respecto. ¿El pueblo italiano ha votado al ... señor Letta? No. ¿El pueblo italiano ha votado a Salvini? No. ¿El pueblo italiano ha votado a Berlusconi? No. Entonces, y visto lo visto, se debe respetar la opinión del pueblo: tanto los ciudadanos como los políticos han jugado con las mismas bases y reglas que constituyen la naturaleza de la democracia. Asimismo, acatándola de forma correcta y limpia, pondré otros ejemplos: ¿El pueblo español votó a Abascal? No. ¿El pueblo español votó a Casado? No. ¿El pueblo español votó a Rivera o a Arrimadas? No. ¿El pueblo español votó a Sánchez? Sí, y por consiguiente, de igual modo que aceptamos la victoria del actual presidente de España como gobernante, también respetemos la victoria de Meloni, pues la democracia consiste en eso, en que el pueblo vote al político o partido que desee o estime oportuno, en respetar al adversario político aunque no nos guste. Caso contrario sería fascismo, no permitir que la gente que sigue y cumple las normas logre gobernar. Sánchez no es santo de mi devoción y a otros les pasa igual con Meloni, pero ambos comparten una cosa: supieron ganar de manera transparente las elecciones. Por tanto, debemos reconocer que a veces no salen las personas que elegimos o los partidos políticos que deseamos. El juego de la democracia se basa en eso. Gana el partido más votado y acaba siendo presidente la persona con mayoría de votos. Quizás en otro momento entremos en debate respecto a la votación popular por mayoría y cuáles son sus consecuencias, pero eso ya sería harina de otro costal. Además, es bueno que las mujeres ocupen puestos de alta responsabilidad porque así demuestran su tesón, esfuerzo y valía. Y más feminismo que ese no creo que haya. De aquí a cuatro años hay tiempo suficiente para que Meloni demuestre su capacidad para gobernar Italia y tratar de alejarla de una terrible crisis que la asola. Así pues, dejen que demuestre sus habilidades, no juzguemos de antemano cuando todavía ni le ha dado tiempo a gobernar, ya que es nueva como presidenta y se debe preparar ante el futuro que se le avecina.

Cartas al director