¿A qué juegan?

El común de los mortales se despierta cada día en mitad de un gran campo de juego donde unos pocos deciden el futuro del resto, ... pero no el futuro en términos globales, impredecible, sino el inmediato, el de ese mismo día y tal vez los días que están por venir. Uno se despierta, pone la radio y en cualquier rincón, agazapada, se encuentra la noticia que condicionará nuestra existencia inmediata: un globo chino que sobrevuela Estados Unidos y que es fulminado por un misil americano con toda la parafernalia 'hollywoodiense', una explosión en un gasoducto ruso en medio del mar, una decisión empresarial que hunde un gigante tecnológico o la subida del euríbor que hará ascender las hipotecas por las nubes.

Lo que estas noticias tienen en común es que, por lo general, nos pasan desapercibidas cuando las escuchamos por primera vez. Suenan con cierto aire de neutralidad entre la excarcelación de un violador y la imputación de un alcalde, o entre la derrota del Real Madrid y la publicación de un sondeo de intención de voto.

Así, como de pasada, como si esa misma mañana no fuera a hundirse la bolsa o a subir el precio de la luz para destrozar las previsiones de ahorro de las familias medias. En definitiva, a perforarte el bolsillo por las decisiones de individuos que no saben lo que es mirar la cuenta a final de mes.

Porque esa es otra. Ni los grandes directivos, ni los estrategas mundiales (perdón por lo de estrategas), en definitiva, ninguno de los que tienen la capacidad de torcernos la vida con un solo bostezo, sufren en lo más mínimo las consecuencias de sus propias decisiones.

Los demás, los miles de millones de habitantes del planeta que, como hormigas, miramos hacia arriba a ver dónde caerá la próxima pisada para que no nos aplaste, somos marionetas en manos de unos cuantos a los que nuestras vidas les importa un bledo.

Lo peor de sus decisiones es la impunidad de las consecuencias. Por ejemplo, si Vladímir Putin invade Ucrania, si bombardea Kiev, si deja que miles de personas mueran de hambre, sed y frío, si bombardea viviendas particulares o reduce a cenizas una ciudad próspera, no tiene para él la más mínima consecuencia. Y así podíamos hacer un repaso por países como Perú o Brasil y sus intentos de golpe de Estado, o por la propia España y la excarcelación de violadores, o por China y su amenazante discurso de dominio mundial, o por Corea del Norte o Irán con su creciente arsenal nuclear.

Uno se pregunta qué pretenden, por qué han llegado a esa posición de poder desde un cimiento tan débil de humanismo. No es nuevo, claro, ya lo sé porque no hay más que mirar los libros de Historia. Pero siempre me sobreviene la misma pregunta, ¿a qué juegan? Y la respuesta es que no lo sé, pero sí sé con quiénes: juegan con nosotros. Con todos y cada uno de nosotros. Y ellos casi nunca pierden.