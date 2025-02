Los jueces no tienen quien les defienda

Durante mis años de deportista solía protestar con bastante virulencia y reiteración las decisiones de los árbitros, sobre todo una vez que dejé de ser practicante y ejercía de entrenador. Había partidos que me los pasaba vociferando, cuestionando una y otra vez las decisiones arbitrales ... que consideraba erróneas. Era un tormento para los árbitros, aunque en mi defensa diré que, fuera de la cancha, mi conducta era muy distinta, pues la relación se volvía cordial y en muchos casos amigable.

Con el paso del tiempo, tal era la pasión que sentía por el deporte, en concreto por el balonmano, que hice los cursos de arbitraje y reconozco que entonces mi actitud empezó a cambiar. Poco a poco y a medida que iba adquiriendo más conocimientos técnicos y empleaba más tiempo y mejores sesiones de entrenamiento, los resultados deportivos fueron mejorando en la misma proporción y desde luego protestaba mucho menos.

Eran los mismos árbitros, pero tanto mis jugadores como yo estábamos más preparados. Como ya jugábamos mejor, ganábamos más partidos y los árbitros me parecían mejores. Ya no perdía partidos por su culpa, ya no me pitaban en contra. Sin embargo, eran las mismas personas arbitrando como siempre lo habían hecho, es decir, lo mejor que podían y les dejábamos. Lejos de presionarlos tanto, aceptaba que las humanas y por tanto inevitables equivocaciones a lo largo de toda una temporada, beneficiaban o perjudicaban por igual a todos los equipos.

También me di cuenta que mis jugadores no protestaban desde que yo no lo hacía y estaban más concentrados y seguros en el juego. La infantil conclusión sería que al superar los sucesivos cursos de arbitro y de entrenador y ser más respetuoso, habría convertido, por arte de magia, en los mejores árbitros a los que antes parecían los peores.

Sin embargo, fueron mi falta de humildad, conocimientos, preparación y madurez los que me impedían valorar con justicia la imprescindible y difícil labor de los jueces deportivos. A esas personas que, con su admirable vocación arbitral, me hicieron mejor deportista, les guardaré siempre enorme gratitud y respeto.

Pues bien, ahora en el terreno profesional de la abogacía, constato que a los jueces se les está atacando por responsables públicos sin que puedan defenderse, pues son argumentos políticos y no jurídicos los que se lanzan con un lenguaje tabernario, tramposo y maniqueo.

Cuando, aplicando la ley vigente, condenan por agresión sexual son tachados de feministas y cuando revisan sus propias sentencias, obligados por la apresurada y deficiente modificación legislativa, rebajando en algunos casos las penas impuestas, les llaman machistas. Rojos cuando condenan a políticos de derechas y fachas si lo hacen a los de izquierdas.

Los mismos responsables políticos que llevan años sin proporcionar los necesarios medios materiales y humanos al sistema judicial, tienen la desfachatez de acusar a la Justicia de lenta. Los mismos que, con su obscena lucha por intentar controlar el órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Constitucional, se quejan luego de la falta de imparcialidad de los tribunales cuando sufren reveses judiciales.

Es hora de salir en defensa de los jueces porque no son máquinas fabricando sentencias sino personas que necesitan del respeto y confianza de los ciudadanos, pues demostrada su vocación lo que no pueden quedarse es poco a poco sin motivación por la falta de humildad, conocimientos, preparación y madurez de nuestros responsables políticos.