Jubilados trabajando en el campo

En época de siembra y de recolección uno se da cuenta de que quienes en realidad trabajan el campo son personas jubiladas que siguen llevando ... todas sus tierras propias y ajenas pese a su jubilación y limitaciones físicas derivadas de la edad. Por otro lado, aquellos jóvenes que se quieren incorporar a la empresa agraria no encuentran tierras y pagan barbaridades para arrendar fincas con el objetivo de acreditar ante la Junta que se posee tierra y así poder cobrar sus ayudas y, sobre todo, trabajar. No quiero decir que una persona mayor de 75 años no siembre, haga sus labores o guarde el ganado como lo ha hecho siempre, ya que eso le sirve de distracción y ayuda económica en su casa, pero amén del peligro que entraña una persona mayor con maquinaria agrícola por carreteras, y máxime ante la nueva maquinaria, o los esfuerzos realizados en esas labores, se le da a él o a una persona puesta en su nombre la correspondiente subvención de la PAC y esto genera para una persona con edad de trabajar (menor de 40 años) una competencia desleal, ya que estos jóvenes solo buscan trabajo y ante la imposibilidad de encontrar tierras se ven abocados o a pagar cantidades exorbitantes por tierras que no tienen ese valor o simplemente dejar pasar su oportunidad. Luego hablamos de la España vaciada, en fin todo es política y votos.

