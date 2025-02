Criticando la hispanidad

Comenta Compartir

Se ha puesto de moda criticar a Cistóbal Colón y a los conquistadores. Se habla del descubrimiento como la conquista y el genocidio de los pueblos nativos. Sobre todo, más por enfermedades como la viruela que como la esclavitud. Los españoles fueron los primeros en ... importar esclavos de África porque el trabajo de las minas era tan duro que los nativos morían. Los nativos se defendieron y los españoles usaron perros de guerra. Pero en la conquista hubo otros países europeos como Inglaterra y Portugal Los historiadores dicen que fueron otros tiempos y otra mentalidad. España estuvo cuatro siglos en América y los árabes el doble en la península ibérica. Los estadounidenses expulsaron a los españoles de su último bastión en 1898. No obstante, en ese siglo le arrebataron dos millones de kilómetros cuadrados a México. Y eso que descendían de europeos. Ahora EE UU soporta una gran presión migratoria, como Europa. No me gusta la migración masiva.

En cuanto a Venezuela, en España no se fusila a nadie desde el franquismo. En cambio, tengo entendido que en las cárceles de Maduro a los presos políticos les tiran excrementos a la cara. El día que España le venda material antidisturbios a Venezuela hasta Diosdado Cabello hablará bien de nuestro país.

