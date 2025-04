Cambios en el horario del bus pacense

Comenta Compartir

El día 3 de julio me comentó una empleada de Tubasa que el Ayuntamiento de Badajoz ha cambiado los horarios de varias líneas del autobus ... urbano, que ahora pasan cada hora en lugar de la media hora acostumbrada, perjudicándonos a varios pasajeros. Según el concejal de Transporte Urbano, el cambio se debe a la adaptación del horario de verano. Pienso que así se ahorran vehículos y conductores por las vacaciones. No creo que sea por la baja afluencia de pasajeros, ya que es raro que uno de esos autobuses no vaya lleno. Ignoro si el concejal usa el transporte público, y si lo hace a la hora que lo usamos varios pasajeros, una de las horas más cálidas en la ciudad.

