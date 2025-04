Comenta Compartir

Badajoz tiene barrios desfavorecidos cuya fisonomía deja que desear, sobre todo los días nublados. Hace 40 años pensé: ¿cómo será la evolución de nuestros barrios? ... Dentro de 40 años algo habrá evolucionado en este país. No es cierto que en barrios como el Gurugú nos droguemos todos, niños incluidos, según dijo hace tiempo una enfermera del SES. No sé qué hará ella en su tiempo libre. Hace años vi a una joven pinchándose en un coche delante de mi habitación. A la mañana siguiente la vi trabajando en una floristería del Casco Antiguo. Parecía que no se drogaba. En la margen izquierda del río hay avenidas muy transitadas, también calles estrechas, cuyas vistas son el edificio de enfrente. Habrá quien si acostumbre y quien no. Otro inconveniente es el calor en buena parte del año. Y las cucarachas rojas, que llegaron en 2003 para quedarse. No soy el único que ha criticado el urbanismo de esta ciudad milenaria.

