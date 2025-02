Una mañana de vértigo

El acuerdo entre PP y Vox se lleva fraguando varias semanas, pero pudo saltar por los aires en el último momento. La negociación se ha ... llevado con la discreción que ha caracterizado a las dos partes en casos anteriores. Los pormenores se cerraron hace unos días, pero en la tarde del miércoles el pacto estuvo cerca de romperse por exigencias de Vox en cuestiones formales. De ahí que la sensación al inicio del pleno era que no se iba a convalidar el decreto-ley. Fue entonces cuando María Guardiola recibió una llamada pocos minutos antes de las 9.30, hora de comienzo de la sesión.

La presidenta de la Junta suele ser de las últimas en entrar al hemiciclo, pero este jueves fue de las primeras. Sin embargo, esa llamada hizo que se ausentara. Regresó para el primer punto, las preguntas dirigidas a ella.

Ángel Pelayo Gordillo fue conciliador cuando se interesó por los pasos del Gobierno en minoría para garantizar la estabilidad de la región. Guardiola, que en los últimos plenos había respondido con dureza a su exsocio, se mostró aún más conciliadora. La conversación telefónica había surtido efecto.

Acto seguido, ambos abandonaron el pleno, y una hora después se anunció el acuerdo que satisface a las dos partes. Más rebajas fiscales, aunque no de gran calado, y derogación de una ley que ambos rechazaban. Pero tras un pacto de investidura roto y después de otras negociaciones que no llegaron a buen puerto, los recelos no han desaparecido del todo en esta nueva etapa de colaboración.