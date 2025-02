Remedios y Marina, dos queseras modélicas

Comenta Compartir

En la feria que se ha celebrado en Magacela hace unos días, me he encontrado a dos mujeres excepcionales con las que me une una historia de amistad y complicidades ya larga en el tiempo (más de una década de andanzas y aventuras compartidas en ... torno a las cabras y sus quesos artesanos) que, sin duda, merece la pena que mis amigos y lectores recuerden o conozcan.

Con Remedios coincidí en la Consejería de Agricultura de Extremadura. Ambos llegamos allí mediante caminos distintos, pero como nuestra manera de trabajar como asesores o consultores era atípica, enseguida nos hicimos amigos y cómplices ante una Administración a la que le resultábamos un poco peligrosos y que nos vigilaba de cerca. De igual modo que Remedios conoció mi accidentada y larga historia en Extremadura y fuera de ella, yo supe de su periplo profesional por distintos países europeos. Los dos habíamos sido consultores en esos organismos que o archivan o no tienen en cuenta la mayoría de los proyectos y que no se fían de la gente con pensamiento crítico. Ella aprendió mucho de lo que sabe sobre los quesos de cabra artesanos, su crianza y elaboración, así como sobre su venta en pequeños mercados de gran tradición y su valor añadido, principalmente, en Francia, Inglaterra e Italia. Y aunque siguió con su labor de consultoría como veterinaria, se fijó el sueño de llegar a montar su propia quesería artesana una vez adquiridos grandes conocimientos acerca de ese mundo. Marina, una pequeña ganadera de cabras y quesera en las Hurdes, asistió a algunos de los cursos que organizamos en Extremadura sobre el sector lácteo y los quesos artesanos, y desde entonces nuestra amistad y colaboración ha ido en aumento. Sus circunstancias familiares la llevaron a trasladarse a Mérida cuando ya este ámbito no tenía secretos para ella. En una de las presentaciones del Cuaderno Extremeño en Mérida, concretamente en la asociación La Enredadera, degustamos y presentamos su queso, hecho este que para ella supuso un verdadero lanzamiento en cuanto a clientes, hasta haberse convertido la suya en una quesería de referencia. Ambas, en esta Feria Ecoanime de Magacela, han organizado una degustación comentada y bastante pedagógica de sus quesos con gran aceptación y éxito de público, y este acto nos ha permitido reencontrarnos y recordar nuestra vieja historia de amistad y cooperación, así como conversar brevemente sobre la importancia, cada día mayor, de la artesanía del queso en la gastronomía de los países más cultos y relevantes con el fin de su comercialización. Esa época estúpida en la que los ganaderos modestos se vieron embarcados en llevar a cabo grandes inversiones en instalaciones para hacer quesos industriales parece que va cediendo el paso a esta otra en la que lo artesano tiene un enorme valor añadido y evita el riesgo de que los pequeños productores queden entrampados de por vida para acometer un modelo que no es el suyo. La enorme inversión en maquinaria, equipamiento e insumos industriales que anulan la calidad de los quesos está dando paso a esta otra mucho más apreciada por la gastronomía de calidad y por la conservación de las razas ganaderas autóctonas y el medioambiente. He quedado con ambas para que nos cuenten con más detalle sus proyectos de futuro y los secretos de unos quesos artesanos que ganan premios en certámenes internacionales y que son cada día más apreciados por la mejor restauración. Zafra y Mérida, Remedios Carrasco y Marina Hernández, están hoy en el mapa de los mejores quesos artesanos de cabra de España. Y no duden de que seguirán sorprendiéndonos con productos cada vez de mayor calidad, aunque en su ánimo no esté el crecimiento al que parecen obligados los proyectos de éxito. Ellas saben que son mejores muchos proyectos artesanos pequeños que la gran escala industrial, esa que se lleva por delante lo más genuino de la cultura del queso.

