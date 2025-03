Recuerdos de Las Villuercas

Comenta Compartir

Viendo cómo la Vuelta Ciclista a España llegaba al Pico Villuercas, no he podido evitar acordarme de los grandes amigos de hace más de cuarenta ... años que dejé por allí. He llamado a Joaquín Araújo, que se encontraba en estos momentos en La Ventosilla manejando sus cabras, para que me ayudara a repasar algunos de los nombres de aquella época imposible de olvidar.

El primero que me viene a la memoria es el de Juan Antonio, a la sazón alcalde de Navatrasierra, hombre recio y de palabra hecho a la antigua usanza, y uno de los mejores cabreros que por allí había. Imposible no evocar el caldero de migas canas que nos comimos a la sombra de un roble espectacular mientras su rebaño sesteaba y los perros se encargaban de mantenerlo a raya para que no se dispersaran por el entorno. Juan Antonio, cabrero alto, hombre cabal y alcalde por la UCD, era una persona de derechas capaz de entenderse y de tratar con cualquiera, tuviese la ideología que tuviese, así como de mantener su palabra en los tratos o los acuerdos a los que llegaba con las personas que negociaba. Como en aquellos tiempos era yo consejero de Obras Públicas y Medio Ambiente, nuestro cabrero vio en mí a aquel que le podía ayudar en su gran reivindicación: él quería que Navatrasierra dejara de depender administrativamente de Navalvillar de Ibor, que estaba a 20 kilómetros, puesto que se apropiaba de los recursos que le correspondían a su pueblo. Me comprometí ante él y los amigos de por allí a llevar esa petición al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y, al cabo de un tiempo razonable, conseguimos su independencia. Este logro nos convirtió en amigos para siempre y, además, mereció un cabrito en el bar de Paca y Rufina (quienes lo preparaban como nadie), junto a Berna y otros amigos, y convertimos aquella celebración en una fiesta inolvidable. Aquel bar era un ateneo que Araújo había convertido en un centro cultural repleto de carteles de todas las especies protegidas y donde se fomentaba la amistad entre los cazadores y los naturalistas que en él se daban cita. Los festines de cabras o cabritos de los que disfrutamos fueron espectaculares, ya que siempre que íbamos a 'La Vento' quedábamos luego allí para comer con los cabreros más famosos de aquel rincón de Las Villuercas. Otro de los amigos ilustres de aquella zona era José Luis Martín, cabrero y, sobre todo, quesero, que, con el tiempo, se convirtió no solo en un gran maestro, sino en el mejor asesor y afinador de quesos que tenemos en España, entregado a todas las queserías artesanas de referencia. Con noventa cabras sacó adelante a su familia; mientras él visitaba las queserías y a las administraciones (que tardaron mucho en apoyarle), su mujer era su apoyo principal; y con su ayuda y la del resto de su familia construyó, además, una espectacular cueva de piedra para curar los quesos que, supongo, estará todavía esplendorosa. Sin embargo, lo más inolvidable serán siempre los ratos en casa de Quine y Ana Clara, refugio y parada de los ecologistas españoles, donde veíamos las estrellas, disfrutábamos con todas las especies domésticas de la granja, con las silvestres, así como con su enorme biblioteca, al servicio de todos, y los buenos guisos que en ella se organizaban y que nos han procurado medio siglo de recuerdos imborrables. Del mismo modo que Quine Araújo y Ana Clara han ejercido una gran influencia en aquella comarca excepcional, ese refugio de naturaleza y vida fue, y sigue siendo, lugar de encuentro para personas de todo tipo y condición unidas por el amor por la naturaleza y la vida sana, además de un modelo de sociedad alternativo a la cultura del turismo al uso, que Quine se encarga bien de difundir a través de sus múltiples escritos de todo tipo de género ya sea en prensa, radio o televisión.

