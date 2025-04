El congreso del PSOE visto desde fuera

Nunca fui un hombre de partido ni me han emocionado las liturgias de los congresos, pero el sábado me tragué las tres intervenciones como si ... yo fuera uno más de la causa.

Sobre Guillermo Fernández Vara, ya dije en mi tribuna del diario HOY del 11 de julio de 2023 lo que tenía que decir con los mayores elogios a su persona (https://t.ly/KleYk). Y dicho está. Las discrepancias que he tenido con él también están dichas, pública y privadamente. No tengo mala conciencia pues.

Las circunstancias en las que fui el sábado a ese congreso y sus palabras ponen de manifiesto la talla moral del mejor líder que ha tenido el socialismo extremeño, con todos sus errores y aciertos. Algún sapo se ha tragado, y lo ha hecho con elegancia. Se va sin el menor asomo de rencor y sus palabras han sido de gratitud para todos. No se le puede pedir más a un dirigente político.

De Miguel Ángel Gallardo, con el que he tenido discrepancias notables e incluso desagradables, no diré nada. Ahí está lo que ha dicho y quedará recogido en las hemerotecas. Lo que haga de ahora en adelante será lo que permita juzgar comparativamente su obra con la de quienes le precedieron. Solo añadiré que la iniciativa de unión de Don Benito y Villanueva de la Serena estuvo bien construida, y así se lo reconocimos en su día. Acerca de la integración de Garlito,―cuya derrota en las primarias considero que fue, por una parte, muy digna y, por otra, injusta― poco ha comentado, no la tenido en cuenta en absoluto. Él sabrá lo que hace, pero es muy posible que tenga que lamentarlo a no mucho tardar. El tiempo nos va a ir diciendo. Tres años en política pueden ser una eternidad.

Sobre Pedro Sánchez, solo puedo señalar que ha hecho el discurso protocolario que puede hacer un presidente en el congreso que llega tras las primarias. Me consta que conoce bien la trastienda de Extremadura y que no era el momento de hurgar en heridas sensibles. Ha demostrado a todos que tiene un «discurso de Estado», que conoce bien los problemas de esta región, así como los de España, la UE y el mundo, y los expone sin tener que servirse de chuletas elaboradas por otros. A pesar de las tremendas dificultades con las que está luchando, tanto internas como externas, los de «derogar el sanchismo» lo van a tener difícil, ya que, por encima de tópicos, Sánchez es un resistente nato, como saben bien las dos derechas coaligadas y algunos líderes de la 'vieja guardia', que han intentado ―e intentan― hundirle constantemente. Su discurso cala y emociona a mucha gente, así como encoleriza y desespera a otros que ven en él a un líder muy difícil de batir, pese a las duras circunstancias en las que le está tocando gobernar. Sin ser afiliado, me he tragado un congreso, , como si fuera un miembro más de la cofradía socialista. Lo he seguido con interés, igual que si me fuera algo importante en ello. Sin embargo, ante el espectáculo de lo que yo creo que es una derecha política impresentable, así como un poder judicial conservador y unos medios de comunicación, en gran parte, coaligados con ellos, no puedo jugar a ser neutral y dejar de decir lo que veo y cómo lo veo.